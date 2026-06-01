อุทาหรณ์!! หนุ่มสูดกลิ่นยาฆ่าหญ้าไร้มาตรฐานจากจีน ระเหยคลุ้งในรถ เสียชีวิตกะทันหัน

อดีตนายจ้างโพสต์เดือดอาลัยลูกน้องคนสนิท ดับสลดคาพวงมาลัยหลังสูดกลิ่นยาฆ่าหญ้าจีนที่ซื้อจากเน็ต วางทิ้งในรถแค่ 2 ชม. กลิ่นตลบจนทนไม่ไหว ตั้งคำถามจี้ใจดำหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ปล่อยสินค้าอันตราย-ไม่มี มอก. มาขายโครมๆ ได้อย่างไร?
วันนี้ (1 มิ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Paris Sittisarn" ได้ออกมาโพสต์เตือนภัย หลังอดีตลูกน้องคนสนิท ต้องมาเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพียงเพราะ สูดดมกลิ่นยาฆ่าหญ้าจากประเทศจีนที่ระเหยในรถยนต์ โดยเจ้าตัวพร้อมตั้งคำถามเดือดถึงแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปล่อยให้ขายสารเคมีอันตรายไร้มาตรฐานได้อย่างไร
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “หนึ่งชีวิต ที่ต้องเสียไป น้องชายผม หรือ “เจ้ายักษ์” ลูกน้องมือขวาเก่าผม ตั้งแต่สมัย ผมขายมือถืออยู่ฟิวเจอร์ วันนี้ มันได้จากไปแล้ว
จากสาเหตุ อะไรรู้ไหม?
จากการซื้อยาฆ่าหญ้าจากในเน็ตแล้ววันนี้ มันเอาขึ้นรถ เพื่อจะกลับบ้าน ไปใช้งานในระหว่างทางเกิดหายใจไม่ออก เลยโทรเรียกเพื่อนให้มาช่วยเพื่อนมาหาภายใน 15 นาที ยังคุยได้ รู้เรื่อง มีน้ำลายฟูมปาก พูดคุยได้จึงพาไปหาหมอ แต่
พอไปถึงโรงบาล หมอพยายาม ช่วยเต็มความสามารถ แต่สุดท้ายน้องไม่หายใจเสียชีวิต ยาฆ่าหญ้า ที่ซื้อมาห่ออย่างดี 3 ชั้น แต่กลิ่นตลบรถ หมอ สันนิฐานว่า น่าจะระเหย แล้วดมมาขณะขับรถจนร่างกายทนไม่ไหว
ผมอยากรู้ว่า ไอ้ยานี้ ขายได้ไง ขายเพียบฉลาก ภาษาจีนล้วน ใบอนุญาตมีไหม? มอก. มีไหม? มี มาตรฐาน? ไรบ้าง ส่วนผสมอะไรบ้าง มึงขายกันได้ไงโครมๆ
ฝาปิด ขนาดนี้แต่กลิ่นคลุ้งรถเลย มึงเอาของแบบนี้ มาขายได้ไง มีคำเตือนตรงไหน วางไว้ในรถไม่ถึง สองชั่วโมง น้องกุตายเนี้ยมันคืออะไร สังคมต้องได้ครับ ว่าของแบบนี้มันอันตรายมาก ใครจะรู้ว่าเอาวางในรถ ไม่กี่ชั่วโมงมาขับรถแปปเดียวทำให้ตายได้ “
ต่อมา ทางเพจ “Drama-addict" ได้โพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตามฉลาก ตัวนี้คือ mcpa sodium
MCPA โซเดียม เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดเลือกทำลายประเภทฮอร์โมน (Phenoxyacetic acid) ออกฤทธิ์ดูดซึมผ่านใบและลำต้น ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปราบ ผักเสี้ยนผี หญ้ายาง และกกชนิดต่างๆ โดยไม่ทำลายพืชใบแคบอย่างข้าว อ้อย หรือข้าวโพด
ข้อมูลทางเทคนิคชื่อสารเคมี: Sodium 4-chloro-2-methylphenoxyacetate
กลไกการออกฤทธิ์: ขัดขวางการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นและใบหงิกงอ บิดเบี้ยว และแห้งตายในที่สุด
สารเคมีตัวนี้มีผลข้างเคียงถ้าโดนผิวหนังก็จะมีการระคายเคืองต่อผิวหนังได้และถ้าสูดพวกไอระเหยของมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจได้
ตัวนี้มาจากจีนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนอกจากไอ้ตัวที่ว่า“