รฟม. สั่งเบรกกะทันหัน! ระงับทดลองวิ่ง 'รถบัสไฟฟ้า' สายสีม่วง คาดปมสองแถวเจ้าถิ่นดักเจรจาคนขับ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศระงับการทดลองให้บริการรถโดยสาร MRTA Shuttle Bus เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงกะทันหัน หลังเพิ่งดีเดย์เปิดให้บริการเป็นวันแรก ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่า สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่มผู้ให้บริการรถสองแถวในพื้นที่เข้าสกัดและเจรจากับพนักงานขับรถของ รฟม.
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ "การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย" ได้ประชาสัมพันธ์เตรียมเปิดให้บริการรถบัสไฟฟ้า (MRTA Shuttle Bus) วิ่งวนรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า โดยกำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 2569 ระหว่างเวลา 06.00-19.30 น. ใน 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางศูนย์วัฒนธรรมฯ - พระราม 9 - รฟม. และ เส้นทางทดลองคลองบางไผ่ - ตลาดบางใหญ่ พร้อมชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีให้ประชาชนสามารถเช็กพิกัดรถแบบเรียลไทม์และตรวจสอบตารางเวลาผ่านแอปพลิเคชัน MRTA PARKING และ ViaBus
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดในวันนี้ (1 มิ.ย.) ทางเพจ รฟม. ได้ออกประกาศด่วน แจ้งระงับการทดลองให้บริการรถโดยสาร MRTA Shuttle Bus เฉพาะในเส้นทางทดลองบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีตลาดบางใหญ่ - ซอยคลองถนน - ถนนแก้วอินทร์) เป็นการชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเส้นทางใหม่ พร้อมทั้งขออภัยผู้ใช้บริการในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การสั่งระงับการเดินรถกะทันหันในเส้นทางดังกล่าว คาดว่าเกิดจากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่พบเห็นเหตุการณ์กลุ่มผู้ขับรถสองแถวท้องถิ่น เข้ามาดักรอเจรจากับพนักงานขับรถ MRTA Shuttle Bus ซึ่งประเด็นนี้กำลังเป็นที่จับตาของสังคม ถึงแนวทางการแก้ปัญหาและจัดระเบียบร่วมกันระหว่างระบบขนส่งมวลชนของรัฐกับผู้ประกอบการเดินรถในพื้นที่ต่อไป