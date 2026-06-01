ผู้ป่วยเบาหวานหลงเชื่อ AI แอบอ้าง "พระสังฆราช" หลอกขายยาผีบอก ทำค่าน้ำตาลพุ่งปรี๊ด

เตือนภัยขั้นสุด! มิจฉาชีพยุคนี้ใช้ AI ปลอมเป็น "พระผู้ใหญ่ระดับสูง" หลอกขายยาผีบอก จนคนไข้เบาหวานหลงเชื่อสนิทใจ หยุดกินยาโรงพยาบาลแล้วหันไปสั่งยาเถื่อนมากิน จนค่าน้ำตาลพุ่งกระฉูดเกือบช็อก! เพจแพทย์ดัง "Remrin" ออกมาโพสต์ฟาดเดือด พร้อมแนะวิธีจับโป๊ะโฆษณาปลอม ย้ำลูกหลานดูแลพ่อแม่ให้ดี อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอ้าง "ตำราโบราณ" เด็ดขาด เพราะอาจแลกมาด้วยชีวิต!
วันนี้ (1 มิ.ย.) เพจ "Remrin" ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ออกมาโพสต์ข้อความ เตือนภัยโฆษณายาสมุนไพรหลอกลวงบนเฟซบุ๊กที่กำลังระบาดหนัก โดยมักใช้เทคโนโลยี AI ทำคลิปปลอมแปลงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือพระผู้ใหญ่
ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคเบาหวานหลงเชื่อโฆษณา AI ที่แอบอ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราช จนหยุดรับประทานยาแผนปัจจุบันของโรงพยาบาลแล้วหันไปซื้อยาดังกล่าวมารับประทานแทน ส่งผลให้ค่าน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างอันตรายและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิต
พร้อมกันนี้ยังได้แนะจุดสังเกตโฆษณาปลอม เช่น การใช้คำสรรพนามแทนตัวของพระสงฆ์ที่ไม่ถูกต้อง และย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาที่อ้างอิงถึง "ตำราโบราณ" เพราะวิทยาการทางการแพทย์นั้นมีการพัฒนาให้ทันสมัยและปลอดภัยขึ้นเสมอ การเชื่อตำราเก่าที่ผิดหลักการแพทย์อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“จนได้ ช่วงนี้โฆษณายาสมุนไพร กับยาผีบอกในเฟสมาแรงมาก ๆ แอดก็เจอในเฟสบ่อยมาก รูปแบบที่เจอบ่อยที่สุด คือเป็น AI ให้สรยุทธ์ทำท่าอ่านข่าว ว่าหนุ่มกรรชัย กันจอมพลังฯลฯ ออกมาโจมตีอุตสาหกรรมยาอย่างเผ็ดร้อนอย่างเผ็ดร้อนบลา ๆ บางทีก็มีโย่ง เชิญยิ้ม พระต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่า AI ปลอมทั้งนั้น
ซึ่งก็จนได้ครับ ภาพบน คือผลเลือดของคนไข้แอดวันนี้ สารภาพว่าหยุดกินยารพ. เพราะเปิดเฟส เจอโฆษณาว่าเป็น สมเด็จพระสังฆราช ออกมาแนะนำเอง แล้วก็บอกแอดว่า ระดับพระสังฆราชมาแนะนำเอง ท่านไม่โกหกหรอก ใช่ครับ ท่านไม่โกหกหรอก แต่คนเอาAI มาปลอมเป็นท่านอะเขาโกหก มัน AI โว๊ย แล้วคนไข้เป็นเบาหวานค่อนข้างเยอะด้วย เดิมก็ใช้ยาหลายตัว ยังคุมน้ำตาลสะสม HbA1C ได้ที่ประมาณ 7 ก็ไม่ดีมาก แต่ก็พอรับได้ แต่พอไปกินยาผีบอกเท่านั้นแหละ ขึ้นมา 10 เลย FBS ก็พุ่งกระฉูด
นี่แหละ นอกจากเพื่อนบ้านที่เป็นอันตรายแล้ว ต้องระวัง AI ขึ้นมาอีกอย่าง พอคนไข้หลงเชื่อ เขาหยุดยาแผนปัจจุบันไปสั่งมากิน แพงก็แพง ยารพ.ฟรีไม่กิน ไปสั่งยาปลอมโฆษณาโดยAI มากิน ก็พังสิครับ เสียทั้งเงินทั้งสุขภาพ ต้องมาแก้กันใหม่อีก บางคนไม่ทันเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วก็มี
ส่วนภาพล่าง คือระดับน้ำตาลสูงที่สุดเท่าที่เคยเจอ คือ 2002 พ่วง HHS ยังไม่มีคนไข้คนไหนมาล้มแชมป์ได้ แต่อย่ามีเลย เมื่อวานก็เจอน้ำตาล 1300 พ่วง DKA คนนึงก็เหงื่อตกละ
** แล้วโฆษณาช่วงนึงก็จะเป็นพระ AI พร้อมแคปชั่น ผมนึกถึงคัมภีร์เก่า บลา ๆ แล้วก็เสนอยาสมุนไพรรักษาโรค
ซึ่งดูยังไงถ้าคิดสักนิดก็รู้ว่าไม่น่าเชื่อถือ
อย่างแรกคือAI พระใช้สรรพนามสลับไปมา ระหว่าง ผม ข้าพเจ้า ฉัน แต่ไม่มีอาตมาเลย คนสายธรรมะที่เข้าวัดประจำก็น่าจะต้องเอะใจสักนิดไหม
สองคือ การแพทย์พัฒนาขึ้นทุกปี เพราะงั้นยิ่งมีคำว่า “เก่า” ความน่าเชื่อถือจะยิ่งลดลง ยิ่งตำราเก่ายิ่งหมายถึงการรักษาที่ผิด จะเอาแบบ RDR ไหม ยุคปี 1900 ที่เชื่อว่าสูบบุหรี่รักษาวัณโรคได้ เก่าไหมล่ะ คำว่าเก่าจึงเป็นคำโฆษณาทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือต่ำที่สุดแล้ว ไม่ใช่ยิ่งเก่ายิ่งดี“