ใจหล่นตาตุ่ม! สาวโดนพนักงานเซเว่นเรียกดูกล้อง นึกว่าโดนจับขโมย ที่แท้คดีพลิก...วิ่งตามคืนเงิน 4 พัน

เกือบกลายเป็นคดี! สาวโพสต์เล่านาทีระทึกปนซึ้ง หลังแวะซื้อของที่เซเว่นฯ สาขาหนึ่งในโคราช จู่ๆ พนักงานวิ่งหน้าตั้งมาตามถึงรถ ขอให้กลับไป "ดูกล้องวงจรปิด" ทำเอาใจคอไม่ดี นึกว่าตัวเองลืมจ่ายเงินจนหวิดโดนข้อหาขโมยของ ที่ไหนได้ พนักงานเรียกไปรับเงิน 4,000 บาทที่เผลอทำหล่นไว้คืน งานนี้จากใจหล่นไปอยู่ตาตุ่ม กลายเป็นซาบซึ้งใจแทน!
เมื่อวันที่ 31 พี่.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ Kulab Sanitboon” ข้อความเล่าถึงความประทับใจต่อความซื่อสัตย์ของพนักงาน 7-Eleven สาขาหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยหลังจากที่ผู้เขียนซื้อของและเผลอทำเงินสดจำนวน 4,000 บาทหล่นไว้บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินโดยไม่รู้ตัว พนักงานได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรีบวิ่งตามไปที่รถหลังจากเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อเรียกให้กลับเข้าไปในร้าน ตอนแรกผู้เขียนตกใจและกังวลว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าสินค้า
แต่เมื่อทราบความจริงว่าพนักงานเรียกเพื่อนำเงินที่ทำหล่นไว้มาคืนให้ ผู้เขียนจึงรู้สึกโล่งใจและซาบซึ้งใจอย่างมาก จึงได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้เป็นสินน้ำใจเพื่อตอบแทนความดีของพนักงานสาขานั้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เราโดนพนักงานเซเว่นดูกล้องวงจรปิดค่ะ..!
วันนี้ตอนสายๆ..เราพาคุณแม่มาหาหมอตามนัดในโคราช..ระหว่างทางแวะปั๊ม ปตท..เพื่อเติมน้ำมันและแวะเซเว่นซื้อของให้เด็กๆ...เราลงจากรถและไปที่ตู้เอทีเอ็มเพื่อกดเงินจำนวน5พันบาท..เสร็จแล้วเข้าไปซื้อของในเซเว่น..เราเลือกซื้อของหลายอย่าง..แล้วเดินมาต่อคิวที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อชำระเงิน..ถึงคิวเราพนักงานคิดเงินและนำสินค้าใส่ถุงให้เรา..ของที่ซื้อไปทั้งสิ้น456บาท..เรายื่นแบ็งก์พัน1ใบให้พนักงาน..ส่วนเงินที่เหลือ4พัน..เราเอาใส่ถุงเซเว่น..พนักงานทอนเงินมาให้เรา544บาท..เรารับเงินทอนแล้วเดินออกจากร้าน..จากนั้นคุณแม่เราเดินไปซื้อของอีกครั้งในเซเว่น..เสร็จแล้วเราไปอเมซอนเพื่อซื้อกาแฟ..ซึ่งหน้าร้านคนเยอะมากๆ..รอคิวนานเกือบครึ่งชั่วโมง..ได้กาแฟเสร็จเดินมาที่รถซึ่งแม่และแฟนจอดรออยู่หน้าเซเว่น..ในขณะที่เรากำลังเปิดประตูรถ..พนักงานหญิงรายหนึ่ง..วิ่งมาทักเรา..!และบอกว่า..พี่คะ..รบกวนไปดูกล้องในเซเว่นหน่อยค่ะ..เราตกใจว่า..เราชำระเงินไม่ครบแน่ๆ..ทำให้เราถามย้ำไปว่า..ดูกล้องหรอคะ..?..พนักงานบอกว่าเป็นพี่ค่ะ..เราดูกล้องแล้ว..ทุกคนในรถตกใจว่า..ถ้าหากเราไม่ชำระเงิน..ก็เหมือนเราขโมยสินค้าเขาออกมา..ซึ่งต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆ..!
เราได้เดินตามพนักงานเข้าไป..และมีพนักงานอีก2คนมาบอกว่า”..ใช่ค่ะ..คนนี้..“..เรายิ่งใจเสีย..ทำหน้าไม่ถูก..จากนั้นผู้จัดการบอกว่า..พี่ได้มาซื้อสินค้าในเซเว่น..และทำเงินจำนวนหนึ่งหล่นไว้ที่หน้าเคาท์เตอร์..เรารีบตอบว่า..ไม่ใช่ค่ะ..เงินพี่อยู่ในถุงเซเว่น..จากนั้นพนักงานบอกให้เรากลับมาดูที่รถ..ว่ามีเงินหรือเปล่า..พอเรามาดู..ไม่เห็นเงินสักบาท..น้ำตาคลอเลยค่ะ..เพราะเงินจำนวนนั้นสำคัญกับเรามาก..เพราะยังต้องพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีก..เราวิ่งเข้ามาในเซเว่น..และบอกว่าไม่เจอค่ะ..พนักงานจึงหยิบเงินให้เรา..และบอกว่า..เงินนี้เป็นของพี่ค่ะ..พี่ทำหล่นตอนเอาเงินใส่ถุงเซเว่นค่ะ..
เราขอบคุณเขามากๆ จากนั้นเราจึงให้เงินเขาจำนวนหนึ่ง..เพื่อเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเรา..แต่พนักงานไม่ยอมรับเงินนั้น..เราจึงบอกว่าเป็นค่าขนมของทุกคนนะคะ..แบ่งกันค่ะ..ซึ่งถ้าหากไปทำหล่นหายที่อื่น..เราคงไม่ได้คืนแน่ๆ..เพราะเวลาผ่านไปเป็นครึ่งชั่วโมง..“