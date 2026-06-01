พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผนึกกำลังยืนร้องนายกฯอนุทินช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลฯสกัดนำเข้ากุ้งด่วน

พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผนึกกำลังยืนหนังสือร้องนายกฯอนุทิน ขอช่วยเจรจาด่วน ปลดล็อกปัญหามาเลฯสกัดนำเข้ากุ้งจากไทย มีผล 1 มิ.ย.2569 หวั่นสูญตลาดส่งออก 8,000 ตัน เกษตรกรผู้เลี้ยงเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นายเอกพจน์ ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทย และนายอภิชิต วรกิจ เลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ที่วัดถ้ำเสือ จ กระบี่
เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และชาวประมงชายฝั่งอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งเจรจาแก้ไขปัญหา มาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซีย
นายเอกพจน์ เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมกุ้งไทย และพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ได้รับทราบ ประกาศจากทางการประเทศมาเลเซีย เรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้า สินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย โดยเฉพาะการระงับการนำเข้ากุ้ง 5 สายพันธุ์เป็นการ ชั่วคราว ได้แก่ กุ้งกุลาดำ, กุ้งขาว, กุ้งแชบ๊วย กุ้งน้ำตาล และกุ้งฟ้า ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ทางพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์กรเกษตรกร 19 องค์กร มีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าว เนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็น หนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรกรไทย โดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 - 8,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทย รองรับผลผลิตกุ้งทั้งจากการเพาะเลี้ยง และการทำการ ประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้ ทำให้สามารถระบายกุ้งไปได้
อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องขนส่งขึ้นมาขายในภาคกลาง และมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุง ราคาในช่วงที่ราคาตก การประกาศมาตรการดังกล่าว และให้มีผลบังคับใช้ในเวลาอัน สั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะด้านราคา และความเชื่อมั่น ของเกษตรกร
สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จึงขอเรียกร้องมีการ ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปรน หรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อน และให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เร่งดำเนินการกำหนดวิธีการตรวจสอบ และการออกใบรับรองความ ปลอดภัยอาหาร สำหรับการน่าเข้าปลากระพงให้มีความเหมาะสม และไม่ถูกกล่าวหา ว่าเป็นการใช้มาตรการนี้เป็นการกีดกันการค้า ซึ่งส่งผลให้ถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการ ประกาศมาตรการตอบโต้กุ้งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับการนำเข้าของมาเลเซียเป็นการชั่วคราว เพื่อรวมถึงควรมีการดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการรองรับผลผลิต การเร่งด่วนในการรองรับผลด ป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกร่วงจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย
ทั้งนี้ทางสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยินดี อย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการของภาครัฐในการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน