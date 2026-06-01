เพจดังเฉลย! ซากปริศนาเกยตื้นหาดภูเก็ต ไม่ใช่สัตว์ประหลาด แต่เป็น “กล็อบสเตอร์” ซากวาฬเน่าเปื่อย

ชาวเน็ตแห่แตกตื่นหลังพบซากเนื้อขนาดใหญ่รูปร่างแปลกเกยหาดภูเก็ต หลายคนสงสัยว่าอาจเป็น “อ้วกวาฬ” มูลค่ามหาศาล ก่อนผู้เชี่ยวชาญเฉลยที่มาสุดพีก แท้จริงแล้วคือ “กล็อบสเตอร์” ซากไขมันวาฬที่เน่าเปื่อยตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากท้องทะเลอย่างที่หลายคนเข้าใจ
วันนี้ (31 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลงในกลุ่ม “นี่ตัวอะไร” เผยให้เห็นซากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ลักษณะแปลกตา เกยตื้นอยู่บริเวณชายหาด จ.ภูเก็ต พร้อมระบุข้อความว่า "รบกวนสอบถามผู้รู้ครับ มันคือตัวอะไรครับ" เพื่อขอคำแนะนำจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งคาดเดาว่าอาจเป็น "อ้วกวาฬ" (อำพันทะเล)
โดย ทางแอดมินกลุ่มได้เข้ามาให้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อคลายความสงสัยว่า ซากดังกล่าวน่าจะเป็น “กล็อบสเตอร์” (Globster) หรือ “บล็อบ” (Blob) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกซากอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุรูปพรรณสัณฐานที่ชัดเจนได้ โดยมักถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นตามชายหาด และไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ปรากฏการณ์ "กล็อบสเตอร์" เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางทะเลที่ระบุว่า ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้นำตัวอย่างก้อนเนื้อลักษณะนี้ไปตรวจดีเอ็นเอ (DNA) และพบว่าเกือบทั้งหมดคือ ซากวาฬขนาดใหญ่ที่เน่าเปื่อย (เช่น วาฬบาลีน หรือวาฬหัวทุย) โดยเฉพาะส่วนที่เป็น ชั้นไขมันหนา (Blubber) หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หลุดออกจากตัววาฬหลังจากตายในทะเล
สำหรับกระบวนการย่อยสลายนั้น เมื่อวาฬตายและเน่าเปื่อยอยู่กลางทะเลเป็นเวลานาน ส่วนกระดูกและเนื้อเยื่อส่วนใหญ่จะหลุดร่วงจมลงสู่ก้นทะเล เหลือเพียงก้อนไขมันหนาที่ย่อยสลายยากและลอยน้ำได้ เมื่อถูกคลื่นและกระแสน้ำพัดกระแทกอย่างต่อเนื่อง เส้นใยคอลลาเจนในชั้นไขมันจะเริ่มแยกตัวออก ทำให้ดูเหมือนมี "ขน" ยาว ๆ ปกคลุมรอบก้อนเนื้ออย่างที่ปรากฏในภาพ สรุปได้ว่า ซากปริศนาที่พบครั้งนี้ไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดใหม่ แต่เป็นเพียงชิ้นส่วนชั้นไขมันของวาฬที่เน่าเปื่อยตามธรรมชาติ และถูกกระแสน้ำพัดพาเข้าสู่ชายฝั่งเท่านั้น