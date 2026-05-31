หนีความวุ่นวาย ไปพักใจที่ตราด! ชวน “อาบป่า-พายซับบอร์ด” ชมอาทิตย์ตกที่ชุมชนแหลมมะขาม

ใครว่าไปตราดต้องข้ามเกาะอย่างเดียว? ล่าสุดมีพิกัดลับที่สายกรีน สายชิล และสายคอนเทนต์ต้องร้องว้าว! กับชุมชนบ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด เตรียมพาคุณไปเปิดประสบการณ์การพักผ่อนมิติใหม่ ทั้งพาย SUP Board ทะลุอุโมงค์ป่าโกงกางออกไปชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก นั่งทำ "สปาสุ่มไก่" สไตล์โลคอล ชิมอาหารพื้นถิ่นในสำรับกะพอก และหลงรักไปกับเสน่ห์ของชุมชนที่หลอมรวมผู้คน 3 วัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างอบอุ่น เตรียมแพ็กกระเป๋าแล้วไปชาร์จแบตให้ร่างกายกันได้เลย!
เปิดบ้าน “แหลมมะขาม” ชูเสน่ห์ชุมชนวัฒนธรรมริมทะเลตราด สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเทศกาล “แหลมมะขาม เรื่องเล่าริมชายเลน” (Stories of Laem Makham) ระหว่างวันที่ 30–31 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของ “ชุมชนวัฒนธรรมริมทะเล” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนา “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน” ผ่านการเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงได้จริง ทั้งในมิติของวัฒนธรรม วิถีชายเลน อาหารพื้นถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน งานหัตถกรรม และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำเอาจุดเด่นของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้ง “วัฒนธรรม–ธรรมชาติ–สุขภาพ–วิถีชีวิต” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นและเมนูท้องถิ่นในสำรับ “กะพอก” การสัมผัสศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วย “อบสมุนไพรสปาสุ่มไก่” จากสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงกิจกรรม “อาบป่า” (Forest Bathing) ในยามเช้า ณ ป่าสมุนไพรเขาน้อย โรงเรียนพลเมืองตราด ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสงบและเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านภูมิปัญญาชุมชนอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตงานจักสานจากต้นคลุ้ม งานหัตถกรรมพื้นบ้าน และเวิร์กชอปภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนชายเลนแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การเปิดตัว “เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่” ของชุมชนบ้านแหลมมะขาม ผ่านกิจกรรมพาย SUP Board ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ลัดเลาะผืนป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ของระบบนิเวศชายเลน ก่อนออกสู่ทะเลตราด เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผสมผสานความสงบ ความงดงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชนริมทะเลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก ที่สามารถจัดกิจกรรมไปชมความงดงามของผืนป่า ผืนน้ำทะเล และท้องฟ้าแสงสุดท้ายของวันที่งดงามและเงียบสงบ
เส้นทางดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง โดยชุมชนได้เตรียมอุปกรณ์ SUP Board และระบบดูแลความปลอดภัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส “โลกของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมชายเลน” ในอีกมิติหนึ่งของชุมชนบ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของบ้านแหลมมะขาม คือการเป็น “ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม” ที่ผู้คนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและกลมกลืน สะท้อนผ่านพื้นที่สำคัญทางจิตใจของชุมชนอย่าง “วัดแหลมมะขาม” และ “ศาลโต๊ะวาลี” ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน
นอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว งานเทศกาลครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง “สืบสาน–ฟื้นฟู–พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม” ที่มุ่งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย พร้อมสร้างการเรียนรู้และรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“แหลมมะขาม เรื่องเล่าริมชายเลน” จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลท่องเที่ยว แต่คือการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติที่ยังคงงดงามและมีชีวิต พร้อมร่วมส่งต่อคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนจากทั่วประเทศ