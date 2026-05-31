ฝ่ายค้านเขมรจับโป๊ะ! “ฮุน มาเนต” เคยอ้างสอบเข้าเรียน “เวสต์ปอยต์” ได้เอง ก่อนยอบรับใช้โควตา เหน็บเป็นสาเหตุรบแพ้ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อุม สมอาน” นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา ตามขยี้ “ฮุน มาเนต” เคยอ้างว่าสอบเข้าเรียนที่เวสต์ปอยต์ได้เอง สุดท้ายก็ยอมรับว่าได้เข้าเรียนเพราะโควตา ยันตนเองเคยสมัครสอบปีเดียวกัน แต่การสอบถูกยกเลิก พร้อมชี้ได้เข้าเรียนเพราะโควตาไม่ใช่เพราะสอบเข้าได้เอง รบกับไทยทั้งสองครั้งถึงได้แพ้


หลังจากนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้โควตาของกองทัพไทยในการเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์ปอยต์ของสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่าตนเองเข้าเรียนโดยโควตาของกัมพูชาเอง จากการเสนอชื่อของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงพนมเปญ

ล่าสุด วันนี้(31 พ.ค.) นายอุม สมอาน นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา อดีต สส.พรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Um Sam An ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า “เมื่อวานนี้ นายฮุน มาเนต ได้สารภาพว่าเขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์พอยต์ (West Point) ผ่านทางโควตา ไม่ใช่ผ่านทางการสอบแข่งขัน


“นายฮุน มาเนต เคยพูดโกหกไว้ว่าเขาได้สอบผ่านเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์ปอยต์ในสหรัฐอเมริกา ตัวผม (อุม สัมอาน) ก็เคยเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์นี้พร้อมกับนายฮุน มาเนต เช่นกันในปี 1995 แต่ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ ผมได้ไปสอบถามข้อมูลที่โรงเรียนแพทย์ทหารในโปเชนตง (พนมเปญ) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมได้ยื่นใบสมัครสอบไว้ โดยเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้แจ้งกับผมว่า การสอบนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว

“หลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าๆ ผมก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์รัศมีกัมพูชา (Rasmei Kampuchea) ลงข่าวว่า นายฮุน มาเนต กำลังจะเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ ผมถึงได้รู้ว่า นายฮุน มาเนต ไม่ได้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนที่เวสต์ปอยต์แต่อย่างใด เพราะการสอบครั้งนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว คือยกเลิกสำหรับทุกคน ไม่มีการจัดการสอบเกิดขึ้น ผมไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเขาถึงยกเลิกการสอบ แต่กลับกลายเป็นว่านายฮุน มาเนต มีชื่อไปเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและสอบผ่านอนุปริญญา รุ่นเดียวกับนายฮุน มาเนต

“ตามจดหมายที่นายฮุน มาเนต เขียนด้วยลายมือตัวเองส่งถึงพ่อแม่ ระบุชัดเจนว่าเขาไม่ได้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการเข้าเรียนผ่านโควตา เนื่องจากในขณะนั้น นายฮุน เซน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง

“นายฮุน มาเนต ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ผ่านโควตาของประเทศกัมพูชา ไม่ใช่ผ่านโควตาของประเทศไทย การที่นายฮุน มาเนต ได้รับปริญญาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ผ่านทางโควตาโดยไม่ได้ผ่านการสอบแข่งขันนี้เอง เป็นสาเหตุที่ทำให้การรบกับไทยทั้งสองครั้งที่ผ่านมา กัมพูชาต้องพ่ายแพ้ให้กับไทยทั้งสองครั้ง ซึ่งส่วนหนึ่งก็ประกอบกับการที่อาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาไม่ได้มีความทันสมัยด้วย” นายอุม สมอาน ระบุ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่านายฮุน มาเนต เข้าเรียนที่เวสต์ปอยต์โดยไม่ได้ใช้โควตาของกองทัพไทยนั้น ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์) ยืนยันว่า นายฮุน มาเนต ได้เข้าเรียนที่เวสต์ปอยต์เป็นเพราะการรับรองจากกองทัพไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากในเวลานั้นกัมพูชายังไม่เคยมีนักเรียนเข้าไปเรียนที่เวสต์ปอยต์มาก่อนและยังไม่มีโรงเรียนนายร้อยในประเทศของตัวเอง การจะส่งคนเข้าไปเรียนที่เวสต์ปอยต์จะต้องมีการรับรองจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เคยส่งนักเรียนเข้าไปเรียนเป็นประจำ ซึ่งประเทศไทยโดย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ได้อนุมัติหลักการรับรองให้ ไม่เช่นนั้นนายฮุน มาเนต จะไม่มีสิทธิเรียนที่เวสต์ปอยต์เลย









