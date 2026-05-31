ไม่มีเต้นโชว์มีแต่อาหารไทยแท้ สองผู้ก่อตั้งสถานีมีหอย เปิดร้านอาหารไทยในมาเลเซีย

สองผู้ร่วมก่อตั้ง "ร้านสถานีมีหอย" เตรียมเปิดร้านอาหารไทยในมาเลเซียที่ย่านบันดาร์ เมนจาลารา (Bandar Menjalara) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ย้ำไม่มีเต้นโชว์ มีแต่เสิร์ฟอาหารไทยแท้ ยืนยันเคารพวัฒนธรรมมาเลเซีย ต้องการนำเสนออาหารไทยไปที่นั่น
วันนี้ (31 พ.ค. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า ดี-วีระศักดิ์ มะสะอาว และ ว่าว-ศราวุธ ศิริเพชร สองผู้ร่วมก่อตั้ง "ร้านสถานีมีหอย" ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ได้เปิดตัวร้านอาหารไทยในมาเลเซีย "DeeWow Restaurant" ตั้งอยู่ที่ย่านบันดาร์ เมนจาลารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับ KL FOODIE สื่อด้านอาหารชื่อดังในมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งคู่กล่าวว่า ร้านนี้เป็นร้านอาหารของพวกเราแห่งแรกในมาเลเซีย ไม่มีการเต้นโชว์ แต่จะนำเสนออาหารไทยแท้เท่านั้น ตนได้ทำอาหารมานานถึง 10 ปี จนรู้ว่าอาหารรสชาติไทยแท้เป็นอย่างไร เมนูแนะนำมีทั้งต้มยำกุ้งแม่น้ำ ปลาทอดน้ำปลา กุ้งแม่น้ำเผา ปลาหมึกย่าง ปูผัดผงกะหรี่ ไก่ทอดหาดใหญ่ กะเพราไก่ ข้าวผัดปู ส้มตำไทย ข้าวเหนียวมะม่วง และชาไทย ภายในร้านรองรับลูกค้าได้ 200 คน พวกเราเคารพวัฒนธรรมมาเลเซียอย่างมาก เราต้องการนำเสนออาหารไทยไปยังมาเลเซีย ซึ่งทางร้านจะเปิดให้บริการในเดือน มิ.ย. ที่จะถึงนี้
สำหรับที่ตั้งร้าน DeeWow Restaurant ตั้งอยู่ภายในโครงการ R1 Gallery ถนนจาลัน ไอดาแมน ซอย 1/62A (Jalan Idaman 1/62A) ย่านบันดาร์ เมนจาลารา (Bandar Menjalara) กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด คือ KTM Komuter สายพอร์ตแคลง (Port Klang) ลงที่สถานีเกปง (Kepong) หรือรถไฟฟ้า MRT สายปุตราจายา (MRT Putrajaya Line) ลงที่สถานีศรีดามานซารา เซ็นทรัล (Sri Damansara Sentral) แล้วเรียกรถแกร็บเข้าไป
ด้านชาวเน็ตมาเลเซียต่างแสดงความยินดีกับทั้งคู่ แม้จะมีคนถามว่าทำไมไม่มีเต้นโชว์ ก็มีชาวเน็ตอีกคนตอบว่า การเต้นโชว์ไม่อนุญาตให้ทำได้ในมาเลเซีย ที่น่าสนใจคือ ความเห็นชาวเน็ตมาเลเซียรายหนึ่งระบุว่า "เราเชื่อว่าพวกเขาจริงใจที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ของมาเลเซีย พวกเขาต้องการทำธุรกิจร้านอาหารเพื่อสร้างรายได้เท่านั้น บางทีอาจเปลี่ยนพวกเขาเป็นคนที่ดีได้"