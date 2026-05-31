รพ.มงกุฎวัฒนะกำไร 108 ล้าน ทำบัตรทองแพลทินัม คนไทยอยากได้รักษาเร็วมากกว่าของฟรี

หมอเหรียญทองเผยเคยเจ็บปวด สปสช. เบี้ยวหนี้ ตัดสินใจเลิกรับส่งต่อผู้ป่วย 2 แสนคน ทำโครงการบัตรทองแพลทินัม พลิกกำไร 108 ล้าน เพจ "สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป" ชี้ประชาชนต้องการความรวดเร็วมากกว่าของฟรี กังขาคนไข้บัตรทองยอมควักเงินเอง เพราะระบบ สปสช.?
วันนี้ (31 พ.ค.) พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา ว่า เมื่อเดือน ก.พ. 2568 ที่ผ่านมา ตัดสินใจยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทอง 2 แสนคนจาก 35 คลินิก เพราะสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชักดาบเบี้ยวหนี้ ไม่ทำหน้าที่เคลียริ่งเฮ้าส์ตามที่ สปสช. ตกลง บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรู้สึกมีความไม่แน่นอนกับงาน ทั้งหมดในโรงพยาบาลมั่นใจว่าตนต้องมีการเลิกจ้าง แต่หากได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องจะจำได้ว่า ตนริเริ่มโครงการบัตรทองแพลทินัม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เข้าทดแทนทันทีที่ยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทอง 2 แสนคนจาก 35 คลินิก
เดือน ก.พ. 2568 เดือนแรกของโครงการบัตรทองแพลทินัม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ก็มีผู้ป่วยบัตรทองใช้บริการทันที ความพึงพอใจของผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้โครงการฯ คือ 1. ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว จ่ายเงินเอง ค่ารักษาถูกมาก หลายคนถึงกับเอ่ยปากว่า "ไม่อยากเชื่อว่าราคาถูกขนาดนี้" ก็บอกต่อกัน โฆษณาแบบปากต่อปาก ผู้ป่วยบัตรทองก็หลั่งไหลมาใช้บริการโครงการบัตรทองแพลทินัมจากสารทิศ จากเขตต่างๆ จากจังหวัดต่างๆ หากป่วยหนักต้องเข้านอนรักษาตัวก็ค่อยใช้สิทธิบัตรทอง สปสช. ยังจ่ายค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยใน (In-Patient) ทำให้มีผู้ป่วยบัตรทองจากสารทิศ จากเขตต่างๆ ใน กทม. และจากจังหวัดต่างๆ ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะโรคร้ายแรง เรื้อรัง ซับซ้อน เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคสมอง, โรคตา หู คอ จมูก, โรคกระดูกและข้อ ฯลฯ
เพียงแค่ 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย. 2568) ผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่หายวูบไปจากการตัดสินใจยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทอง 2 แสนคนจาก 35 คลินิก เพราะ สปสช. ชักดาบเบี้ยวหนี้ ก็ดีดกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตนยังคงรักษาการจ้างงานไว้ได้ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ถูกปลด ไม่ถูกเลิกจ้าง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสามารถแก้ปัญหาขาดทุนจากการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกจาก 35 คลินิกทันที สามารถแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เรารักษาผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมาก 2 แสนคนจาก 35 คลินิก แต่ไม่ได้เงินแม้แต่สตางค์แดงเดียว ที่ สปสช. บอกว่าจ่ายในอัตราแต้มละ 0.51 บาทในปีงบประมาณ 2567 นั้นแต่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคงจะ...มาก ดังนั้น สปสช. จึงไม่จ่ายเงินค่ารักษากรณี 35 คลินิกคู่สัญญาของ สปสช. ที่ สปสช. เป็นผู้ร้องขอให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเองให้ช่วยรับคนไข้แม้แต่บาทเดียว
อย่างไรก็ตาม ตนกลับสามารถพลิกวิกฤตขาดทุน-หนี้สูญจากกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกจาก 35 คลินิกซึ่งเป็นคู่สัญญาของ สปสช. ไม่ใช่คู่สัญญาของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ปี 2568 นั้น โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีกำไรดีดกลับทะลุไปถึง 108 ล้านบาท หนี้สูญหยุดลุกลาม คงเหลือหนี้สูญเฉพาะกรณีที่ สปสช. เป็นผู้ร้องขอให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะช่วยรับคนไข้จากคลินิกที่ทุจริตคีย์ผีจาก สปสช. ปีงบประมาณ 2563 และ สปสช. ชักดาบเบี้ยวหนี้ไม่ทำหน้าที่เคลียริ่งเฮ้าส์ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท
การตัดสินใจยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทอง 2 แสนคนจาก 35 คลินิกคู่สัญญาของ สปสช. แล้วทดแทนด้วยโครงการบัตรทองแพลทินัม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอยู่รอด ปลอดภัย มีเงินจ่ายค่าแพทย์ เงินเดือน ค่ายา เวชภัณฑ์ ทั้งยังมีกำไรปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้บ้าง เพียงแค่ 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย. 2568) ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ดีดกลับ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันตราบจนปัจจุบัน ผู้ป่วยรายใหม่มีสัดส่วนที่มาจากเขตอื่นๆ ของ กทม. และจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคร้ายแรง เรื้อรัง ซับซ้อน เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคสมอง, โรคตา หู คอ จมูก, โรคกระดูกและข้อ ฯลฯ ส่วนใหญ่มาจากการแนะนำบอกต่อกันแบบปากต่อปาก โดยเฉพาะมาจากการติดตามเฟซบุ๊กของตน เพราะมีแต่คำชื่นชมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทั้งดี ทั้งเก่ง ทั้งค่ารักษาถูก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาศูนย์โรคมะเร็ง ขีดความสามารถครบวงจร รวดเร็ว ตรวจรักษามะเร็งทุกวัน ไม่มีวันหยุด ไม่รอคิวนาน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องร่วมจ่าย หากยากจนไม่มีที่พักใกล้โรงพยาบาล เรามีห้องพักคนยากให้พักฟรี มีค่าเดินทางช่วยเหลือ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อน รวมทั้งโครงการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากโรงพยาบาลรัฐ ที่ประสบปัญหาแออัด รอคิวรักษานานข้ามปี และอีกสารพัดโครงการมากมาย
เฟซบุ๊ก "สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป" โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ป่วยยอมจ่ายเอง เพราะไม่อยากรอใบส่งตัว? บทเรียนจากบัตรทองแพลทินัม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ระบบสุขภาพไทยอาจกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ ประชาชนต้องการความรวดเร็วมากกว่าความฟรี โมเดล Point System และหนี้ค้างจ่าย กำลังผลักโรงพยาบาลออกจากระบบหรือไม่? คนไข้บัตรทองยอมควักเงินเอง เพราะระบบ สปสช.? 3 เดือน บัตรทองแพลทินัม คนไข้ทะลักกลับมามงกุฎวัฒนะ"
ด้านชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น อาทิ จะจ้าง กรรมการ สปสช. ทำไม ถ้าอาจารย์หมอเหรียญทอง อาจารย์แป๊ะหลักสี่ ทำได้ดีกว่า รัฐบาลต้องทบทวนละมั้ง, สุดยอดค่ะ นี่แหละเขาเรียก Corrective Action., ชัดเลยว่าปัญหาไม่ได่อยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ได้อยู่ที่คนไข้ ... ตัวปัญหาทำไม่รู้ไม่ชี้, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ คนป่วยยอมจ่ายค่าบริการเอง เพราะเชื่อมั่นในการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์คุณหมอเหรียญทอง, จริงๆแล้วไม่เยอะนะ เพราะรพ.คิดราคาค่ารักษาค่าหมอ ค่ายา ค่าต่างๆ ถูกกว่ารพ.รัฐบางแห่งด้วยซ้ำ เราจ่ายค่าผ่าตัด 3 พัน ถามว่ามีที่ไหนทำได้แบบนี้ เพราะคุณหมอเหรียญ ช่วยคนไทยให้จ่ายไหว ไม่ค้ากำไรเกินควร กราบขอบพระคุณ คุณหมองามๆ เป็นต้น