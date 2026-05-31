เวิร์คพอยท์ขอโทษ รายการชิงช้าสวรรค์ ทีมงานดูดบุหรี่ไฟฟ้า

เวิร์คพอยท์ออกแถลงการณ์ขออภัย ทีมงานรายการชิงช้าสวรรค์ดูดบุหรี่ไฟฟ้า ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ สั่งพักงานไม่มีกำหนด
วันนี้ (31 พ.ค.) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ทีวี ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการชิงช้าสวรรค์ ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ โดยมีทีมงานของรายการได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎระเบียบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนผู้รับชมรายการนั้น
ทางบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ในฐานะผู้ผลิตรายการ ขอแสดงความเสียใจและขออภัย ต่อประชาชน ผู้ชม ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงใจ พร้อมน้อมรับ ข้อวิพากษ์วิจารณ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีคําสั่งให้พนักงานคนดังกล่าว หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการกํากับดูแลภายในอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และจะดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชมทุกท่านต่อไป
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ในการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์ 2569 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ กับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จ.สงขลา ออกอากาศทั่วราชอาณาจักรและทางออนไลน์ทั่วโลก ปรากฎว่ากล้องแพลนจับภาพที่ทีมงานรายการ ซึ่งติดบัตร ALL AREA สีแดงดูดบุหรี่ไฟฟ้าออกอากาศ เป็นเหตุให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ผู้ครอบครองมีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 4 เท่าของมูลค่าสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ก็พบว่ามีประชาชนทั่วไปนิยมเสพเพราะประหยัดกว่าบุหรี่ทั่วไป อีกทั้งมีการลักลอบจำหน่ายทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาทั่วทุกหัวระแหงในประเทศไทย โดยไม่มีหน่วยงานไหนกล้าจับกุมดำเนินคดี