ป.ป.ช. จัดใหญ่ "ผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2" ภายใต้ภาพยนตร์ชื่อ "แกะดำ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปลุกจิตสำนึกผลกระทบการทุจริตคอร์รัปชันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฉายภาพยนตร์เรื่อง “แกะดำ” โครงการผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2 หวังกระตุ้น   และสร้างการรับรู้ผลกระทบการทุจริตในรูปแบบหนังสั้น

นายประทีป คงสนิท รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมเปิดงานแถลงข่าวจัดฉายภาพยนตร์ “แกะดำ” จากโครงการผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2 โดยนายประทีป คงสนิท เปิดเผยว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญระดับสากลและเป็นภัยร้ายแรงที่บ่อนทำลายการพัฒนาประเทศในทุก มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นและการการทุจริตเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง สําหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าดัชนี CPI (Corruption Perceptions Index : ดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศ) มีคะแนนระดับต่ำซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกในระบบสังคมไทย การจัดโครงการผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2 เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อร่วมกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ ประชาชน คนรุ่นใหม่ กลุ่มคนรากหญ้า ให้ ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต คอร์รัปชั่นถ่ายทอดผ่านสื่อภาพยนตร์
 
นายประทีป คงสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฉายภาพยนตร์เรื่อง “แกะดำ” ภายใต้โครงการผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2 โดย บริษัท ทรีสตูดิโอ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพิ่มความตระหนัก และความเข้าใจในเรื่องการทุจริตที่มีผลกระทบต่อสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อหวังสร้างสังคมที่ไม่ทนการทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกฝังค่านิยมทางสังคมในเชิงบวกโดยการไม่ข้องแวะกับการโกงและสร้างความโปร่งใสในสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสังคมที่ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งประเทศ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมจาก กองทุน ป.ป.ช. ปี 69  ทางโครงการได้เลือกผลของบางคดีเรื่องราวในสังคมที่เกิดขึ้นจริงมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น 5 เรื่องภายใต้โปรเจคภาพยนตร์ในชื่อ “แกะดำ”  โดยนักแสดงมายมายอาทิ องอาจ เจียมเจริญพรกุล / บุญส่ง นาคภู่ / ปวิตร มหาสารินันทน์ / วัฒนชัย ตรีเดชา / วรรัตน์ กาญจนราช / สุพิชญา ณ สงขลา / อชิตา วงษ์โพธิ์ / ชาลี อิ่มมาก / จำปา แสนพรม / กวินธร แสงสาคร และกลุ่ม 6 ผู้กำกับมากฝีมือ เปลว ศิริสุวรรณ / รักศักดิ์ จันทร์พิสุ /บุญส่ง นาคภู่ / เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร / พลสิน แซ่หล่อ / กฤษณะ จิตรเนาวรัตน์

สำหรับโครงการผลลัพธ์ทุจริตลิขิตชะตากรรม ปี 2 จะมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ผลิตภาพยนตร์สั้น 5 เรื่องภายใต้ชื่อเรื่อง “แกะดำ”ประชาสัมพันธ์ฉายภาพยนตร์กลางแปลงรอบสื่อมวลชน 1 แห่ง และเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านสื่อช่องออนไลน์ 3 Applecation ประกอบด้วย Facebook, Youtube และ Tiktok โดยในวันนี้ได้มีการมอบป้ายสนับสนุนการเผยแพร่ภาพยนตร์ให้กับตัวแทนกลุ่มฉายภาพยนตร์กลางแปลงเพื่อกระจายการฉาย มอบสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อเก็บเป็นเก็บรักษาไว้กับหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบสิทธิ์ภาพยนตร์ให้ทาง Mono Max เพื่อฉายในระบบ Streaming มอบสิทธิ์ภาพยนตร์ให้ทาง บริษัท นครชัยแอร์ เพื่อฉายในระบบรถโดยสารของบริษัทฯ และเผยแพร่ผ่านทางช่องเนชั่นทีวี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภายหลังจัดฉายรอบสื่อมวลชนยังสามารถรับชมได้ฟรีในระบบโซเชียลเน็คเวิร์คผ่านแอพพิเคชั่น Facebook , Youtube ,  TikTok และช่องNationTV การดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีกันมาอย่างยาวนานแต่การทำงานของ ป.ป.ช. เพียงลำพังไม่สามารถปราบปรามทุจริตให้หมดสิ้นไปได้ถ้าขาดการสนับสนุนของภาคประชาชน การร่วมมือภาคประชาชนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหวังผลให้การทุจริตลดลงได้ในอนาคต











