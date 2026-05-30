“วันวิชิต” ซัด “ฮุน มาเนต” แตหลอ! คนเนรคุณจะพูดอะไรก็ได้ ยันไม่มีทางได้เรียนเวสต์ปอยต์ ถ้า “ลุงจิ๋ว” ไม่กรุณา

“ดร.วันวิชิต” ยัน “ฮุน มาเนต” ได้เรียนเวสต์ปอยต์เพราะไทย ชี้ก่อนนั้นเขมรไม่เคยมีใครได้เรียน แถมไม่มี รร.นายร้อยในประเทศตัวเอง ต้องให้มิตรประเทศในอาเซียนรับรอง “พล.อ.ชวลิต” จึงอนุมัติในหลักการ ย้ำกองทัพไทยแบ่งทุนให้จริงตามนโยบายแปรสนามรบเป็นตลาดการค้า
จากกรณีนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมายืนยันว่าตนเองไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา เวสต์ปอยต์ โดยใช้โควตาของกองทัพไทย แต่เป็นโควตาของกัมพูชาเอง โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นผู้เสนอชื่อและรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูสหรัฐอเมริกาประจำกรุงพนมเปญ ไม่ได้เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยและรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ นั้น ล่าสุด ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wanwichit Boonprong ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
ฮุน มาเน็ต ออกมาโพสต์ถึงการได้ไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเป็นความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐ โดยอ้างว่า ไม่เกี่ยวกับกองทัพบกไทยนั้น ผมอยากจะบอกว่า มัน “แตหลอ” ครับ คนเนรคุณจะพูดอะไรให้ตัวเองดูดีก็ได้ ผมจะไล่เรียงให้ฟัง ว่า ฮุนมาเน็นไปเรียนที่โน่นได้อย่างไร
1. ชาติมิตรประเทศที่ไปเรียนเวสต์ปอยต์ในอาเซียน ที่เรียกว่า “ขาประจำ” ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ ส่วนสิงคโปร์เพิ่งมาถี่ช่วงหลังได้รับเอกราชแล้ว ดังนั้น เขมรอยากเรียนต้องทำอย่างไร
1.1 ต้องได้รับความเห็นชอบ และได้รับการ “รับรอง” จากสมาชิกมิตรประเทศ ว่าจะให้ เขมร มีโควต้ามาเรียน จึงจะเรียนได้
1.2 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรักษาการ ผบ.สูงสุด และ ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการเห็นชอบ และ “รับรอง” ฮุน มาเน็ต จึงจะเข้าเรียนได้
1.3 เพราะมิตรประเทศที่ส่งคนตัวเองไปเรียนเวสต์ปอยต์ ต้องมีพื้นฐานจบโรงเรียนเตรียมทหาร หรือ สำเร็จการศึกษานายร้อยขั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้มีผลการเรียนดีที่สุด เสียก่อน จึงจะได้รับสิทธิตรงนี้ เพราะสมัยนั้น เขมรไม่มีโรงเรียนเตรียมทหาร หรือ โรงเรียนนายร้อยเลย ฮุน มาเน็ต จะมีปัญญาเข้าไปเรียนที่อเมริกาได้ยังไง ถ้า “ลุงจิ๋ว” ไม่กรุณา
2. ฮุน มาเน็ต ปากแจ๋ว เพราะมั่นใจในระบบ “เกียรติศักดิ์” ของเวสต์ปอยต์ ความลับที่มาของตัวเองไม่มีวันรั่วไหล และไม่มีใครออกมาแฉ แต่ผมรู้มาว่าสมัยที่มันเรียนที่โน่นจากนายทหารที่เคยเรียนเวสต์ปอยต์ เล่าให้ฟังว่ามีผลการเรียน “ไม่โดดเด่น” คือถ้าพ่อไม่ได้เป็นนายกจะเข้าได้ยังไง
3. กองทัพบกไทยแบ่งทุนให้จริง เพราะเชื่อว่า นโยบายรัฐบาลพลเอกชาติชาย ว่า เปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค้า จะทำให้กัมพูชากลับมาสงบสุขในภูมิภาค
4. ไม่อยากจะบูลลี่ ฮุนเซน หรอกครับ แต่สมัยนั้นผมเคยเห็นรังแคยังเต็มหัว อยู่เลย จะมีช่องทางส่งลูกไปเรียนยังไง ถ้าไม่กราบกรานไทย
ป.ล. ไม่เคยขอร้องให้เชื่ออะไรเท่าครั้งนี้ว่า เรื่องนี้คือเรื่องจริง ไม่ได้ปั่น ทหารที่จบ จปร.รุ่น1-20 รู้กันทั้งบาง