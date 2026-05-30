สะพัดเอกสารอ้างมี “สถานีดักฟังลับ” ใกล้กรุงเทพฯ พาดพิงหลายประเทศอาเซียน โซเชียลตั้งคำถามข้อเท็จจริง

โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับเอกสารและภาพหน้าจอจำนวนหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาอ้างถึงอาคารแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงเทพมหานครว่าอาจถูกใช้เป็น “สถานีดักฟังลับ” สำหรับภารกิจด้านข่าวกรองและการรวบรวมข้อมูลการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า สถานที่ดังกล่าวซึ่งถูกเรียกว่า “Paradise Mansion” มีศักยภาพในการดักรับและติดตามสัญญาณสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณระยะไกล การสื่อสารผ่านดาวเทียม คลื่นความถี่สูง (High Frequency) รวมถึงการสื่อสารของภาคพลเรือน
ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ ข้อกล่าวอ้างว่าเป้าหมายของการปฏิบัติการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการสื่อสารจากหลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และปากีสถาน
เอกสารดังกล่าวยังอ้างถึงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมไต้หวัน โดยระบุว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณและเสาอากาศกำลังสูงภายในพื้นที่ รวมถึงมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าว โดยอ้างว่ามีการเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและนครศรีธรรมราชเป็นประจำ ขณะที่บางส่วนของเอกสารยังกล่าวอ้างถึงการปลอมตัวเป็นแรงงานหรือบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทางทหารสำหรับการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง
สิ่งที่ทำให้เรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว คือเอกสารที่เผยแพร่มาพร้อมภาพถ่ายอาคาร แผนที่ ภาพยานพาหนะ และข้อมูลที่อ้างว่าเป็นรายละเอียดการลงทะเบียนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานของไทย ไต้หวัน หรือประเทศอื่น ๆ ที่ถูกพาดพิง ออกมาแสดงความเห็นหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว ขณะที่ต้นทางของเอกสารและภาพหน้าจอที่ถูกเผยแพร่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ
กรณีดังกล่าวจึงยังคงอยู่ในระดับของข้อกล่าวอ้างที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวกรองจริง หรือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
แม้ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน แต่ประเด็นดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการสื่อสาร อธิปไตยของรัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแข่งขันด้านข่าวกรองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาว่า จะมีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวหาที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หรือไม่ และคำถามที่ยังคงรอคำตอบก็คือ อาคารแห่งนี้เป็นเพียงอาคารพักอาศัยทั่วไป หรือมีบทบาทอื่นซ่อนอยู่เบื้องหลังตามที่เอกสารกล่าวอ้าง