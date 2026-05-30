อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดเวทีสัมมนาใหญ่ “NEXT TECH SOLUTION : THE FUTURE OF TECHNOLOGY” เปิดโลก อัปเดตเทรนด์ระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันที่ครบวงจร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตอกย้ำบทบาท ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LINK AMERICAN และ GERMAN RACK ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งสำคัญให้กับ ผู้ติดตั้งงานระบบ (System Integrator) และผู้รับเหมาก่อสร้าง กับงาน “Next Tech Next Possibilities Solutions” ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทรนด์เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน Digital Infrastructure ทั้งในกลุ่ม Data Center, Smart Building, Smart Factory และ AI Infrastructure เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรไทยก้าวสู่ยุค AI และเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกภาคอุตสาหกรรม
ภายในงานได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน มาเป็นผู้ให้ข้อมูลถึงแก่นสำคัญขององค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่ในระดับองค์กรไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ หรือ อภิมหาโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์ และรองรับการเติบโตของโลกเทคโนโลยียุคใหม่ อีกทั้ง ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้ร่วมพูดคุย สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดแนวคิดด้านเทคโนโลยีร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้อีกด้วย
เพราะ “ทุกการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป” ดังนั้น สินค้า และผลิตภัณฑ์ จาก LINK AMERICAN และ GERMAN RACK จึงได้เห็นถึงความสำคัญที่เด่นชัดของ “โครงสร้างพื้นฐาน” ที่ไม่ได้เป็นเพียงระบบเชื่อมต่อ แต่คือ รากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มขั้นศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ จุดเริ่มต้นนี้ จึงได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสายสัญญาณ และระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครบวงจรมาขับเคลื่อนประเทศ โดยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านทุกมาตรฐานสากล ทั้งระบบสายสัญญาณ LAN, Fiber Optic, Solar Cable, Control Cable, Security Cable, Coaxial Cable และตู้ Rack ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โดยสัมมนาเริ่มต้นด้วยหัวข้อ “Building Infrastructure to Run AI at Scale” โดย นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมเป็นเกียรติยกระดับนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมถ่ายทอดมุมมองด้านการลงทุน และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับยุค AI Economy พร้อมชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญกับปริมาณข้อมูลมหาศาล หรือ การประมวลผลแบบเวลาจริง (Real-Time) และความต้องการด้านเครือข่ายความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย รวมไปถึง Data Center กลายเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กร
พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำอีกว่า องค์กรที่จะสามารถแข่งขันได้ในอนาคต จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ “ยืดหยุ่น ปรับขยายได้ และพร้อมรองรับอนาคต (Flexible, Scalable and Future-Ready)” กล่าวคือ สามารถขยายระบบ รองรับเทคโนโลยีใหม่ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของ AI, Cloud Services และระบบอัตโนมัติในอนาคตได้อย่างเสถียร
อีกทั้ง ยังมีการบรรยายถึงหัวข้อ “Digital Infrastructure’s Critical Impact : The Network Behind Every Digital Success” โดย นายธุวานนท์ สิงห์ขจร Product Specialist และ TIA Member ได้ร่วมเจาะลึกบทบาทของระบบ เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และเตรียมความพร้อมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเทคโนโลยีการเดินสายขั้นสูง ทั้ง LAN (UTP) และ Fiber Optic (FTTR 1008) ที่รองรับครบทั้งโซลูชันการเชื่อมต่อที่เสถียรกว่า พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีสายสัญญาณมาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานความเร็วสูง การเชื่อมต่อที่เสถียร และการขยายระบบเครือข่ายในอนาคต ซึ่งนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระดูกสันหลังของระบบโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรยุคใหม่ที่ควรให้ความสำคัญ และไม่ควรมองข้าม
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวทางการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร ทั้งภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน สถานศึกษา และโครงการ Smart Building โดยเน้นการเลือกใช้โซลูชันที่สามารถลดช่วงเวลาที่ระบบขัดข้อง (Downtime) เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล และรองรับการใช้งานด้าน AI และ IoT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
โดยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ หัวข้อ “How CASE : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Smart & Sustainable University” โดย ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเกียรติร่วมถ่ายทอดกรณีศึกษาด้านการพัฒนา
สถาบันการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Campus) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่สถานศึกษา ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย การจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารข้อมูลกลาง ไปจนถึงการนำเทคโนโลยี AI และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย รองรับแนวคิด เทคโนโลยีรักษ์โลก (Green Technology) และ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในยุคดิจิทัล
จากนั้นเข้าสู่หัวข้อ “Unlocking Next-Gen High-Speed Data Centers With Scalable Data Center Interconnect Solutions” โดย นายธนากร ชนะวงศ์วิสุทธิ์ Network Engineering Manager ที่ได้ร่วมอัปเดตเทรนด์การเชื่อมต่อ Data Center ความเร็วสูงยุคใหม่ พร้อมนำเสนอแนวทางการออกแบบระบบ Data Center Interconnect (DCI) ที่สามารถรองรับการขยายตัวของข้อมูล การประมวลผล AI และบริการ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี การอธิบายถึงความสำคัญของระบบเครือข่ายความเร็วสูงระดับ 100G/400G การบริหารจัดการความหน่วงเวลา (Latency) การเพิ่มเสถียรภาพของระบบ รวมถึงแนวทางการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถ การเพิ่มขีดความสามารถ (Scale Up) ได้ในอนาคต เพื่อรองรับองค์กรที่ต้องการยกระดับสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Enterprise) อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้ง ยังมีช่วงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถาม ปรึกษา และแลกเปลี่ยนมุมมอง จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบระบบเครือข่าย การเลือกใช้เทคโนโลยี Fiber Optic และโซลูชันด้าน Digital Infrastructure ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงท้ายของงาน นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเจตนารมณ์ และแนวคิดสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ว่า “อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปฏิญญาสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย กว่า 39 ปี และความเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดี คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร และเศรษฐกิจในอนาคต การจัดงานนี้ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก เพื่อช่วยวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้กับอาคาร และองค์กรยุคใหม่ในทุกมิติ และเรายังมุ่งหวังให้ทุกโซลูชันของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีสำหรับวันนี้ แต่ต้องสามารถรองรับการเติบโตของโลกอนาคตได้อย่างแท้จริง พร้อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจไทย และสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ยุค AI Transformation ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด”
งานสัมมนา “NEXT TECH SOLUTION : THE FUTURE OF TECHNOLOGY” ในครั้งนี้
ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จากกระแสตอบรับของผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของ LINK AMERICAN CABLING และ GERMAN RACK ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน “Complete Digital Infrastructure Solutions” อย่างเต็มรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสายสัญญาณ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย สู่การส่งมอบโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครบวงจร ทันสมัย และพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรไทย สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล อย่างแข็งแกร่ง และเติบโต อย่างยั่งยืนต่อไปในทุกมิติ