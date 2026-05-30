เอส เอฟ ดึง “หมึกกรุบ” บุกโรงหนัง เจาะตลาด Gen Z

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ Entertainment Marketing จับมือ วัชรพัฐ สุขภิรมย์เกษม หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ซันซุโซลูชั่น จำกัด ส่ง “หมึกกรุบ” ขนมขบเคี้ยวสุดฮิต วางจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ พร้อมเปิดตัวชุดสุดคุ้ม “หมึกกรุบบุก Combo Set” เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สร้างสีสันในการชมภาพยนตร์
เดชา ธรรมชัยพิเนต กล่าวว่า “เอส เอฟ ร่วมมือกับ หมึกกรุบ ในครั้งนี้ เพื่อสร้าง Brand Engagement กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ เพราะหมึกกรุบเจาะทุก passion point ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ซึ่งหมึกกรุบจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่จำหน่ายใน Concession เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ”
วัชรพัฐ สุขภิรมย์เกษม กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ เรายังเปิดตัว “หมึกกรุบบุก Combo Set” ที่มาพร้อมป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม หมึกกรุบ และ Topper สุ่มลายสะสม 6 แบบ เพื่อให้แฟนๆ เอส เอฟ และหมึกกรุบ ได้เลือกสะสม โดยวางจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 22 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ “หมึกกรุบ” หรือ “หมึกกรุบบุก Combo Set” สามารถซื้อสินค้าได้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทั้ง 22 สาขา และติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com หรือโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #Sfcinema