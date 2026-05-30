ปลดแล้ว! บอรด์หงส์แยกทาง “อาร์เนอ สล็อต” มีผลทันที "อิราโอลา" เต็งเสียบแทน

“ลิเวอร์พูล” ประกาศแยกทางกับ “อาร์เนอ สล็อต” แบบมีผลทันที แม้กุนซือชาวดัตช์จะเคยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่มารับหน้าที่ แต่ผลงานซีซันล่าสุดตกต่ำ จบเพียงอันดับ 5 ของตารางพรีเมียร์ลีก ส่งผลให้บอร์ดบริหารตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของสโมสร
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูกประกาศยืนยันการแยกทางกับกุนซือชาวดัตช์ อาร์เนอ สล็อต โดยมีผลทันที หลังผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2025-26 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสโมสร แม้เจ้าตัวจะเคยสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีม
สล็อตเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของลิเวอร์พูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ด้วยสัญญา 3 ปี หลังประสบความสำเร็จกับสโมสรเฟเยนูร์ด ในลีกดัตช์ และสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2024-25 ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในฤดูกาลถัดมา ลิเวอร์พูลไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ และจบฤดูกาลเพียงอันดับ 5 ของตารางคะแนน
รายงานระบุว่า แม้ฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลยังคงสนับสนุนสล็อตมาตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากของฤดูกาล รวมถึงช่วงที่ทีมแพ้ถึง 9 จาก 12 นัดในทุกรายการ แต่ภายในสโมสรมีความเห็นร่วมกันมากขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือในช่วงซัมเมอร์อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ คือรูปแบบการเล่นของสล็อตที่ถูกมองว่าขาดความดุดันและเคลื่อนเกมช้าเกินไปในฤดูกาลล่าสุด ขณะที่ฝ่ายบริหารของสโมสรต้องการแนวทางฟุตบอลที่เน้นเกมรุกและความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อยกระดับโอกาสความสำเร็จของทีมในระยะยาว
แม้การตัดสินใจปลดสล็อตจะเกิดขึ้นด้วยความลังเล เนื่องจากผู้บริหารตระหนักถึงความสำเร็จของเขาในการเข้ามารับช่วงต่อจากอดีตกุนซือระดับตำนานอย่าง เจอร์เกน คล็อปป์ เมื่อปี 2024 แต่แหล่งข่าวระบุว่า สโมสรเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินหน้าสู่เป้าหมายใหม่
ขณะเดียวกัน ลิเวอร์พูลได้เริ่มกระบวนการค้นหากุนซือคนใหม่แล้ว โดยหนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองคือ อันดอนี่ อิราโอลา ซึ่งกำลังจะอำลาสโมสรบอร์นมัธ หลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ ภายหลังพาทีมทำผลงานน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมา
สำหรับฤดูกาลล่าสุด ลิเวอร์พูลเก็บได้เพียง 60 คะแนน ซึ่งถือเป็นสถิติต่ำสุดของสโมสรในรอบทศวรรษ และแพ้รวมถึง 19 นัดในทุกรายการ โดยทีมยังเผชิญปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหลายราย รวมถึงผลกระทบทางจิตใจหลังการเสียชีวิตของกองหน้า ดีโอโก โชต้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา
แถลงการณ์ร่วมจากเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องยากสำหรับทุกฝ่าย พร้อมยกย่องบทบาทและผลงานของสล็อตว่าเป็นสิ่งสำคัญ มีความหมาย และนำมาซึ่งความสำเร็จให้แก่สโมสร แต่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางใหม่
ทั้งนี้ สโมสรยืนยันว่า การแยกทางครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถของสล็อต หากแต่เป็นความเชื่อว่าทีมต้องการแนวทางการทำงานที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต
ด้านเว็บไซต์ Liverpoolfc.com ได้เผยแพร่แถลงการณ์จากสโมสรลิเวอร์พูล (Liverpool FC statement) ดังนี้
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลขอประกาศยืนยันว่า อาร์เนอ สล็อต (Arne Slot) จะก้าวลงจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทีม โดยมีผลในทันที และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสโมสรเมื่อเดือนมิถุนายน 2024 อาร์เนอสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 20 มาครองได้สำเร็จตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้าคุมทีม พร้อมปิดฉากฤดูกาล 2024-25 ด้วยการคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้จัดการทีมลีก (LMA Manager of the Year) รวมถึงพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการคาราบาว คัพ และรอบ 16 ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก
ต่อมาในฤดูกาล 2025-26 เขาได้พาทีมคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกัน พร้อมทั้งพาทัพ "หงส์แดง" ทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ในรายการเดียวกันนี้ด้วย
ในแถลงการณ์ร่วม กลุ่มเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลได้เน้นย้ำถึงความซาบซึ้งต่อความสำเร็จที่อาร์เนอนำมาสู่สโมสร ตลอดจนความเป็นผู้นำที่เขาได้แสดงให้เห็นตลอดระยะเวลาสองปีที่อยู่ในตำแหน่ง:
"เป็นที่แน่ชัดและไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในฐานะสโมสร สิ่งที่อาร์เนอได้อุทิศให้แก่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเรานั้น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ มีคุณค่า และที่สำคัญที่สุดต่อทั้งแฟนบอลและตัวพวกเราเอง นั่นคือ 'ความสำเร็จ'
ดังนั้น ความซาบซึ้งใจของเราต่อทุกสิ่งที่เขาทำสำเร็จจึงไม่สามารถมีมากไปกว่านี้ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนด้วยจรรยาบรรณในการทำงาน ความมุ่งมั่นทุ่มเท และระดับความเชี่ยวชาญ ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองของเราว่าเขาคือผู้นำในสายงานของเขาอย่างแท้จริง
นับตั้งแต่ชั่วขณะแรกที่เราได้พบกับอาร์เนอ มันชัดเจนทันทีว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่ยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น แต่เขาพร้อมที่จะโอบรับมันไว้ด้วยความเต็มใจ สิ่งนี้เห็นได้ชัดจากการที่เขาตกลงเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ช ตอนที่เขาพาทีมไปสู่ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก และตลอดทั้งฤดูกาลที่เพิ่งสิ้นสุดลงไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความท้าทายและภาระอันหนักหน่วงมากมาย
ในขณะเดียวกัน พวกเราได้ข้อสรุปร่วมกันว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สโมสรสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ ขอย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นอย่างฉาบฉวยเลยแม้แต่น้อย มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
พวกเราขอใช้โอกาสนี้บันทึกความขอบคุณอย่างเป็นทางการต่ออาร์เนอ ผู้ซึ่งจะคงไว้ด้วยพื้นที่อันแสนพิเศษในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ตลอดไป ในฐานะโค้ชผู้มอบแชมป์ลีกสมัยที่ 20 ให้แก่ลิเวอร์พูล
ความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งทวีความน่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาคุมทีม ถูกสร้างขึ้นมาจากการฝึกสอนและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
นอกจากนี้ เขายังมีส่วนช่วยนำพาประสานรอยร้าวของสโมสรผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเกินกว่าจะจินตนาการได้ ภายหลังการสูญเสียดีโอโก ความเห็นอกเห็นใจและความเป็นมนุษย์ที่เขาแสดงออกตลอดช่วงเวลานั้น ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาในฐานะบุคคลคนหนึ่งได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้แต่ขออวยพรอาร์เนอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพโค้ชขั้นต่อไป โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะยังคงเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อไปได้ และเราทำเช่นนี้ด้วยความตระหนักดีว่า มรดกที่เขาหลงเหลือไว้ให้กับลิเวอร์พูลนั้นยังคงสมบูรณ์ดี และจะยิ่งมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีๆ หรือเป็นทศวรรษหลังจากนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปที่พวกเราได้ร่วมกันตัดสินใจนั้น เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ทิศทางและเป้าหมายของทีมจะได้รับการจัดการที่ดีที่สุดผ่านการเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการลดทอนคุณค่าในงานที่อาร์เนอได้สร้างไว้ที่นี่ หรือความเคารพที่เรามีต่อตัวเขา และไม่ใช่การสะท้อนถึงระดับความสามารถของเขาแต่อย่างใด หากแต่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป
อาร์เนอจากไปพร้อมกับความซาบซึ้งใจจากพวกเรา พร้อมด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกที่จารึกไว้ในชื่อของเขา และด้วยความรับรู้ว่าตัวเขาและครอบครัวจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอเมื่อกลับมาเยือนแอนฟิลด์"