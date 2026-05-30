“ปอนด์ จักรกฤษ์” สวนกลับ “บักบอย” พ่นแต่พลังลบใส่คนอื่น ไม่มีสมอง แนะควรใช้สื่อเชียลให้เป็นพลังบวกเพื่อมนุษยธรรม

“ปอนด์ จักรกฤษ์” ทีมกู้ภัยไทยช่วยคนลาวติดถ้ำ สอน “บอยเขมร” แบบนิ่มๆ หลังแขวะสร้างภาพ แกล้งป่วย ซัดกลับปล่อยแต่พลังลบใส่คนอื่น ไม่มีสมอง พูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เจริญแล้ว แนะควรสื่อโซเชียลให้เป็นพลังบวก เพื่อมนุษยธรรม
หลังจากที่ นายบอย มกรา นักสร้างคอนเทนต์ชาวกัมพูชา ที่เคยทำงานในประเทศไทยจนสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่ว ได้โพสต์วิดีโอคลิปในเฟซบุ๊ก makara บอยเขมร กล่าวเหน็บแนมทีมกู้ภัยจากประเทศไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำในแขวงไซสมบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว จนทำให้ชาวไทยจำนวนมากเข้าไปตอบโต้นั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายจักรกฤษ์ แต่งตั้ง หรือ “ปอนด์ จักรกฤษ์” ได้โพสต์วิดีโอคลิปในเฟซบุ๊ก “จักรกฤษ์ แต่งตั้ง” ตอบโต้นายบอย โดยมีใจความว่า หลายท่าน หลายสำนักได้ส่งเรื่องส่งคลิปให้ดูเกี่ยวกับบอยเขมร ที่หาว่ามาสร้างภาพเอย ทำอะไรก็ต้องเป็นภาพ มีวิดีโอ หรือหาว่าป่วยไม่จริงบ้าง
“ไม่ได้ป่วยบอย บอยรู้จักคำว่าวิตามินไหม บำรุงร่างกายอะไรเงี้ย ที่ประเทศบอยมีหรือเปล่า ใช้แล้วให้สุขภาพมันดีขึ้นอะไรเนี่ย ก็บอกอยู่ว่าให้ยา เออบอย บอยรู้จักหรือเปล่า
“แล้วก็ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เขาสร้างผลิตออกมา มีกล้องมีอะไร มันก็สามารถถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอได้ ที่จะสามารถสื่อความหมายดีๆ ออกไปได้ เขาให้สื่อความหมายดีๆ ออกไป สื่อภาพต่างๆ การทำงานของเรา เป็นแฟ้ม เป็นความทรงจำให้เราได้
“แต่บอยเลือกที่จะถ่ายทอดพลังลบให้คนอื่นเขา มันไม่ใช่ มันไม่ใช่นิสัยของคนที่เจริญแล้ว มันเป็นสถุล ขอโทษๆๆ ต่ำ ไม่ต่ำ มันเรียกว่านิสัยไม่ดีบอย บอยต้องเข้าใจตรงนี้หลายอย่าง หลายอย่างบอย บางทีใช้สื่อโซเชียล บอยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ
“ทำไมผมไม่ได้ออกมาตอบโต้เลย เพราะมองว่าคุณกับผมมันต่างกัน ผมลงมือทำ แต่คุณนั่งวิจารณ์ ผมยอมรับคำวิจารณ์ของทุกคนนะ แต่คนๆ นั้น จะต้องวิจารณ์และให้แง่คิดได้ แต่คุณไม่สามารถให้แง่คิด หรือว่าให้ความรู้ใครได้เลย หรือไม่มีสมอง เอ้ย ไม่ใช่ คุณไม่มีความรู้เท่านั้นเอง
“ผมยอมรับได้คำวิจารณ์ ยอมรับได้หมดเลย แต่เขาจะต้องสามารถให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนได้ อะไรหลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้น บอยไม่มีในส่วนตรงนี้ บอยได้แค่นั่งวิจารณ์และก็นั่งพร่ำไปเรื่อย
“คุณรู้เปล่าว่าประชากรเขมรนะครับ มาทำงานที่ประเทศไทยเยอะมาก เขามาใช้แรงงาน พอเสียชีวิต เขาไร้ที่พึ่งสุดท้ายแล้วก็ติดต่อมาหาผม ในปีที่แล้วเนี่ย มีประชากรที่เป็นชาวเขมรมาให้ผมจัดงานศพให้ มาให้ผมรับศพให้ เพื่อไปส่งประตูแดนเลย เพื่อมาทำพิธีศพให้ ปีที่แล้วตกเกือบประมาณ 60 ถึง 70 ศพนะครับ แล้วก็ช่วยให้ฟรี
“นี่คือการใช้สื่อ ใช้โซเชียลให้เป็นพลังบวก ให้ใช้ให้กับมนุษยธรรม ไม่ปล่อยพลังลบใส่คนอื่น คนนั้นจะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้คำวิจารณ์ที่ไม่มีความรู้ อะไรเลยอะไรอย่างนี้ หวังแต่คนเข้าไปด่า หารถทัวร์ของไทยอะไรเนี่ย เพื่อจะไปสร้าง เอนเกจเมนต์ของตัวเอง อันนี้เค้าเรียกว่าโง่ เอ้ยไม่ใช่โง่ ไม่มีสมองแค่นั้นเองครับบอย
“ก็ประมาณนี้ ฝากไว้ให้บอยนะ ก็กลับไปคิดดู ถ้าคิดไม่ได้ก็ ผมก็เตรียมใจแล้วว่าบอยคงคิดอะไรเรื่องแบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าบ่อยไม่มีสมอง
“โลกเราอ่ะ มันมีหลายภาษานะ มีหลายภาษามากเลย บอยเลือกที่จะพูดไปเรื่อยอ่ะ ไม่มีสมอง พูดไปไปทั่วทีปทั่วแดน บอยรู้จักมั้ย” นายจักรกฤษกล่าว