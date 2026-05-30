ช่วยชาวลาวออกจากถ้ำแล้ว 1 ราย ปลอดภัย เตรียมพาอีก 4 ออกมา เร่งค้นหาอีก 2 ที่ยังไม่พบ

ทีมกู้ภัยนำชาวลาวออกจากถ้ำแล้ว 1 ราย โดยปลอดภัย เหลืออีก 4 เตรียมทยอยพาออกมาวันนี้ พร้อมเร่งค้นหาอีก 2 รายที่ยังไม่พบ
ความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวลาว 7 คนซึ่งติดอยู่ภายในถ้ำในแขวงไซสมบูน ตอนกลางของลาวเป็นเวลา 10 วันแล้ว ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” หนึ่งในทีมกู้ภัยจากประเทศไทย ได้โพสต์วิดีโอคลิปการพาชาวลาวคนแรกออกจากโถงภายในถ้ำที่ติดอยู่ มายังปากถ้ำได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่มเศษ ท่ามกลางเสียงปรบมือดีใจของทีมงานเจ้าหน้าที่และญาติที่มารออยู่หน้าถ้ำ
หลังจากนั้น ทีมงานกู้ภัยได้ถอนตัวออกจากภายในถ้ำเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. เพื่อเตรียมวางแผนนำตัวชาวลาอีก 4 คนออกจากถ้ำในวันนี้ พร้อมเร่งค้นหาชาวลาวอีก 2 คนที่ยังไม่พบตัว