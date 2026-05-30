สำนึกจริงไหม? ไรเดอร์หื่นแอบถ่ายมุมเสย นร.หญิง อัดคลิปขอโทษอ้าง “ไม่มีเจตนาไม่ดี”

ไรเดอร์หื่นตั้งกล้องหน้ารถแอบถ่ายมุมเสย นร.-นักศึกษาหญิง ก้มหน้าอัดคลิปขอโทษผู้เสียหาย-เพื่อนร่วมอาชีพ อ้างไม่มีเจตนาไม่ดีและลบคลิปแล้ว ชาวเน็ตจับโป๊ะตาไม่มองกล้อง-ท่องตามสคริปต์ ถล่มยับไร้ความสำนึกผิดจากใจ
จากกรณี ดรามาเดือดไรเดอร์หื่นแอบตั้งกล้องหน้ารถ หันมุมเสยเก็บภาพจังหวะนักเรียน-นักศึกษาหญิงขณะก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ ด้านชาวเน็ตโร่ร้องเรียนค่ายดัง ลงโทษขั้นเด็ดขาดหวั่นความปลอดภัยผู้โดยสาร
ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ค.) เฟซบุ๊ก “สิทธิพงษ์ ทองนาค” ซึ่งเป็นไรเดอร์รายดังกล่าว ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษ โดยระบุว่า ”สวัสดีครับ ผมเป็นไรเดอร์ ผมต้องกราบขอโทษลูกค้าทุกท่าน ที่ใช้บริการแอปฯกับผม ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ที่เอาคลิปไปลงแบบนั้น ผมต้องกราบขอโทษผู้ปกครองทุกท่าน
ผมยอมรับผิดที่ทำคลิป ออกมาทำให้ผู้ปกครองทุกท่านไม่สบายใจ ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกแล้ว ผมขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ทำภาพลักษณ์เสียหาย และผมได้ลบคลิปทั้งหมด ที่ทำให้ผู้ใช้บริการออกมาดูไม่ดี ต้องกราบขอโทษด้วยครับ แล้วก็โทษทาง บริษัท แกร็บ ด้วยครับ“
หลังจากคลิปไรเดอร์ออกมาขอโทษ มีชาวเน็ตตาดีสังเกตคาดว่าไรเดอร์ชายรายนี้อ่านสคริปต์ขอโทษ โดยมีคอมเมนต์ว่า เขียนสคริปต์มาขอโทษ ตาไม่มองกล้อง มองสคริปต์ พูดติดขัดเพราะอ่านตามสคริปต์อยู่ เต็มปะ ไม่ได้รู้สึกผิดเลยเนาะ , ขอโทษจากใจ ❌
ขอโทษจากสคริปต์✅ , จะขอโทษยังต้องอ่านสคริปท์ การเว้นคำพูดเหมือนเด็กอ่านหนังสือ ตาไม่มองกล้อง(ที่มองกล้องคือตอนจบคลิป) , เจตนาชัดเจนแหละ ในคลิปมีแต่ นักเรียน นักศึกษา หญิงทั้งนั้น