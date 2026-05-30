“ฮุน มาเนต” โต้ ปัดใช้โควตากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์ปอยต์ ยันกลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเอง

“ฮุน มาเนต” กางหลักฐานอ้างไม่ได้ใช้โควตาของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ สหรัฐอเมริกา ยันเป็นโควตาของกัมพูชา เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชา รับรองโดยสถานทูตสหรัฐฯ ในพนมเปญ ไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพฯ
วันนี้(30 พ.ค.) นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ชี้แจงยืนยันไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา เวสต์ปอยต์ โดยใช้โควตาของกองทัพไทยแต่อย่างใด
การชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา นายฮุน มาเนต ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ เวสต์ปอยต์ เมื่อ 27 ปีก่อน และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า นายฮุน มาเนต ได้เข้าเรียนที่ เวสต์ปอยต์ ด้วยโควตาของกองทัพไทย
รายละเอียดคำชี้แจงของนายฮุน มาเนต ระบุว่า “เมื่อวานนี้ ผมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา West Point ของผมเมื่อ 27 ปีก่อน (29 พฤษภาคม 1999)
“มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ West Point ผ่านโควตาของกองทัพไทย ความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้ว แต่ผมไม่เคยตอบโต้ เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็น
“ครั้งนี้ ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าว คำตอบสั้น ๆ คือ ผมไม่ได้เข้าเรียนที่ West Point โดยใช้โควตาของกองทัพไทย โดยมีเหตุผลง่าย ๆ ดังนี้
1. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำโควตาของประเทศหนึ่ง (ไทย) ไปมอบให้แก่ผู้สมัครจากอีกประเทศหนึ่ง (กัมพูชา)
2. ประเทศที่ได้รับโควตาเพื่อส่งนักเรียนไปศึกษาใน West Point ไม่มีสิทธิ์โอนโควตาของตนให้แก่ประเทศอื่น สหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดเองว่าประเทศใดจะได้รับโควตา และได้รับจำนวนกี่ที่นั่งในแต่ละปี
3. ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ West Point ของผม ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผมเป็นนักเรียนนายร้อยจากประเทศกัมพูชา ไม่ใช่จากประเทศอื่น
4. เงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้สมัครนักเรียนนายร้อยต่างชาติที่จะเข้าเรียนที่ West Point คือ ต้องได้รับการเสนอชื่อ (Nomination) จากกระทรวงกลาโหมของประเทศตนเอง และได้รับการรับรอง (Endorsement) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศนั้น
“หากผมใช้โควตาของกองทัพไทยเพื่อเข้าเรียนจริง ผมก็ต้องได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงกลาโหมไทย และได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
“สำหรับตัวผม ในปี 1995 ผมได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา (ไม่ใช่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย)
“ดังนั้น จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า โควตาที่ผมได้รับเพื่อศึกษาใน West Point เป็นโควตาที่สหรัฐอเมริกามอบให้แก่กัมพูชา ไม่ใช่โควตาที่มอบให้แก่ประเทศไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง
“หากใครต้องการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ก็สามารถขอคำยืนยันจากกระทรวงกลาโหมไทย หรือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ว่า เคยมีการเสนอชื่อหรือให้การรับรองผู้สมัครจากกัมพูชา เพื่อเข้าเรียนแทนผู้สมัครชาวไทยที่ West Point หรือไม่
หรือจะขอคำยืนยันโดยตรงจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ West Point ในกรณีนี้ก็ได้เช่นกัน ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ไม่มีกรณีเช่นนั้นเกิดขึ้น
"5. ผมหวังว่าคำชี้แจงนี้จะช่วยยุติความเข้าใจผิดที่ว่าผมได้เข้าเรียนที่ West Point โดยใช้โควตาของกองทัพไทย ซึ่งไม่เป็นความจริง.”