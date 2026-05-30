"น้ำเพชร" โวยด่านสรรพยา! โดนยัดใบสั่ง 500 อ้าง พ.ร.บ. ขาด ทั้งที่หลักฐานคาตา ลั่นถามมาตรฐานตำรวจอยู่ตรงไหน?

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. น้ำเพชร เอนกลาภ นางเอกลิเกชื่อดังแห่งคณะศรรามน้ำเพชร ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ถูกเรียกตรวจที่ด่านสรรพยาแม้จะขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าข้อมูลในระบบระบุว่า พ.ร.บ. ขาด ทั้งที่ผู้เขียนเพิ่งต่ออายุไปพร้อมกับภาษีรถยนต์และประกันภัย สุดท้ายตำรวจได้ออกใบสั่งปรับ 500 บาทและแจ้งให้ไปทำเรื่องแย้งในระบบเอาเอง
เหตุการณ์นี้ทำให้นางเอกลิเกดังเกิดข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่และจะตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ. ในระบบได้อย่างไร รวมถึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่บางครั้งขับรถเร็วแต่กลับไม่ถูกเรียก และสงสัยถึงเหตุผลที่ด่านนี้ต้องตั้งจุดจับความเร็วตลอดเวลาทั้งที่เป็นถนนสายหลักและจราจรไม่ติดขัด ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“สวัสดีด่านสรรพยา😂ช่วงหลังเวลาจะผ่านเราจะเหยียบไม่เกิน120 เพราะเรากลัวโดนเสียค่าปรับ500 🤣
เพราะทุกครั้งที่เกินเราก็จ่ายทุกครั้งถ้าเราผิดจริง เคยโดนปรับเหยียบมาเกิน 121 เรายังโดนปรับเลย😂
วันนี้ พี่ตำรวจโบกรถเรา😊
ตำรวจ : ขอใบขับขี่
บิ๊ก : ยื่นให้ดู ใบขับขี่ก็ถูกต้องปกติ
ตำรวจ : โอเคครับ ไม่มีความเร็ว
***แล้วพี่ตำรวจก็เดินไปดูใบภาษีหน้ารถ ไปถูๆฝุ่นตรงกระจกที่ติดใบภาษี แล้วก็ไปถ่ายรูปหน้ารถเรา
น้ำเพชร : แล้วเรียกเรื่องอะไรคะ
ตำรวจ: รถคุณผิดระเบียบ พรบ.คุณขาดหรือเปล่า
บิ๊ก :ผมต่อภาษีพร้อม พรบ. ใบภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับ
ใบภาษีขาด 21 มิถุนายน
ตำรวจ : ประกันรถขาดหรือเปล่า
น้ำเพชร : ต่อประกันไปเดือนที่แล้ว 12 พฤษภา
ตำรวจ : ในระบบขึ้นว่า พรบ.ขาด
บิ๊ก : จะขาดได้ยังไงครับ ภาษียังไม่ขาดเลยต่อพร้อมกัน
น้ำเพชร : เราเลยเดินลงมาหน้ารถ เพราะพี่ตำรวจยังเดินวนอยู่หน้ารถ🤣🤣 เราเลยถามพี่ตำรวจว่า ผิดตรงไหนคะ ช่วยบอกหน่อย ถามเป็นความรู้เพราะไม่รู้จริงๆค่ะว่า ผิดตรงไหน แล้วพี่เขาก็ยังเดินวนอยู่นั่น
ตำรวจ : ผมไม่แน่ใจ เจ้าหน้าที่คนที่โบกอาจจะไม่เห็นใบภาษีหน้ารถหรือเปล่าครับ 😂😂
จากนั้นพี่ตำรวจก็มาบอกพี่บิ๊ก ว่า ปกติ พรบ.ขาดปรับ 10,000 แต่อันนี้ปรับขั้นต่ำเบื้องต้น 500 บาท😆😆
เราก็บอกว่าแล้วจะปรับเรื่องอะไร ในเมื่อ พรบ.ไม่ได้ขาด แล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าให้เราไปแก้ต่างในระบบ เพราะในระบบไม่ขึ้นว่ามี พรบ. 😂แล้วพี่ตำรวจก็ให้ใบสั่งใบยาวๆมา มีคิวอาร์โค้ด พร้อมสแกนเสีย500 บาท😂😂 แล้วก็ปล่อยเรามา
อยากสอบถามผู้รู้ว่า เราต้องเสียค่าปรับไหมคะแล้วงงว่าทำไมในระบบ พรบ.เราไม่ขึ้นจริงไหมต้องเชคยังไงคะ😏
เคยมีครั้งนึงที่เราขับเอง เหยียบเพลิน130-140 แต่วันนั้นถูกปล่อยผ่านไม่โดนโบก เลยอยากรู้ว่ามาตรฐานที่แท้จริงอยู่ตรงไหนคะ😊 แล้วทำไมด่านนี้ต้องจับความเร็วตลอดเลย เราเห็นว่าเป็ถนนเส้นหลัก การจราจรก็ไม่ได้ติดขัดอะไร ถามผู้รู้ได้มั้ยคะ เพราะเวลาไปทำมาหากินมันเสียเวลาง่ะ 😭🙏“