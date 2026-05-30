ภัยสังคม! แฉไรเดอร์หื่น ตั้งกล้องแอบถ่ายนร.หญิงจังหวะก้าวขึ้นรถ ชาวเน็ตจี้ค่ายดังไล่ออก-คุกคามเยาวชน

โซเชียลเดือดเตือนภัย ไรเดอร์หื่นแอบตั้งกล้องหน้ารถ หันมุมเสยเก็บภาพนร.หญิงขณะก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ เพจดังลั่น "ที่เห็นอาจไม่มีอะไร แต่เชื่อว่ามีคลิปที่ไม่ได้เอาลง" ชาวเน็ตโร่ร้องเรียนค่ายดัง ลงโทษขั้นเด็ดขาดหวั่นความปลอดภัยผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เพจ “ไรเดอร์ ไรว่ะ ไรเนี้ย“ ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความแฉพฤติกรรมของไรเดอร์รายหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการตั้งกล้องถ่ายคลิปผู้โดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนหญิงในลักษณะมุมเสยขณะที่ลูกค้าก้าวขาขึ้นนั่งบนรถจักรยานยนต์
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ถ้านี่คือลูกคุณ คุณจะรู้สึกยังไง คนถ่ายมึงคิดอะไรอยู่วะ ที่เอามาลงคืออาจจะไม่เห็นอะไร แต่กูเชื่อเลยว่ามันต้องมีคลิปที่เห็นแค่มึงไม่ได้เอาลง“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่คอมเมนต์รุมประณามการกระทำของไรเดอร์ ว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพศหญิงและเยาวชน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดของแอปพลิเคชันไรเดอร์ค่ายต่างๆ ตรวจสอบและลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ