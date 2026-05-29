รีสอร์ตดังประจวบฯ สั่งพนักงานปากแจ๋วพ้นสภาพทันที หลังโทรด่าลูกค้าปมรีวิว 1 ดาว

รีสอร์ตดังทับสะแกสั่งฟัน "พนักงานปากแจ๋ว" พ้นสภาพทันที หลังโซเชียลระอุ ปมฉุนลูกค้าทิ้งรีวิว 1 ดาว แอบเอาเบอร์ส่วนตัวโทรไปเปิดฉากด่าหยาบคายคุกคาม ล่าสุดรีสอร์ตโร่กราบขออภัย น้อมรับเป็นบทเรียนราคาแพง
จากกรณี ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์จองห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านแอปพลิเคชันจองดัง แต่กลับต้องเผชิญกับการบริการสุดแย่ โดนพนักงานโทรศัพท์มาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงเบอร์มือถือส่วนตัว เหตุเพราะไม่พอใจที่ลูกค้าเข้าไปรีวิว 1 ดาว
ล่าสุด วันนี้ (29 พ.ค.) เพจทางห้องพักดังกล่าว ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุว่า “เรียน ลูกค้าทุกท่าน ตามที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งของพนักงานท่านหนึ่ง ซึ่งสร้างความกระทบกระเทือนใจและส่งผลเสียต่อความรู้สึกของสาธารณชนอย่างกว้างขวางในขณะนี้
ทาง โคโค่ทรี รีสอร์ท ได้ทราบเรื่องและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเราถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและการบริการที่รีสอร์ทยึดถือสูงสุด และมีคำสั่งเด็ดขาดให้พนักงานคนดังกล่าว "พ้นสภาพการเป็นพนักงาน" โดยมีผลในทันที
ในนามของ โคโค่ทรี รีสอร์ท ขอกราบขออภัยคุณลูกค้าผู้เสียหาย รวมถึงลูกค้าทุกท่านอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ สำหรับคุณลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยทางรีสอร์ทได้ประสานงานติดต่อไปยังท่านเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญยิ่งของพวกเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมา โคโค่ทรี รีสอร์ท มุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อมอบบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าทุกท่านเสมอมา เราขอบพระคุณลูกค้าที่คอยสนับสนุนเสมอมา เราจะยังคงยึดมั่นในมาตรฐานนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสต้อนรับและบริการทุกท่านที่เดินทางมาเยือนอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
ผู้จัดการ โคโค่ทรี รีสอร์ท“