เมื่อโลกไม่ได้ใจดีกับลูกเสมอไป พ่อแม่จึงต้องสอน “ทักษะสังคม” ให้ลูกพร้อมรับมือชีวิตจริง

ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ ไม่ได้เผชิญเพียงความท้าทายด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ การรับมือกับความขัดแย้ง และการเผชิญกับการกลั่นแกล้งทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ ความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว
โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานอายุ 3–12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “เมื่อโลกไม่ใจดี ต้องสอนลูกให้มีทักษะสังคม” เพื่อเรียนรู้แนวทางเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก พร้อมทำความเข้าใจพัฒนาการด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เรียนรู้วิธีสังเกตสัญญาณเตือนเมื่อลูกเริ่มมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนแนวทางดูแลและส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.ปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลพระรามเก้า เจ้าของเพจ “หมอแมวน้ำเล่าเรื่อง” ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ในยุคดิจิทัล ผ่านหัวข้อสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น ทักษะทางสังคมคืออะไร, วิธีสังเกตว่าลูกเริ่มมีปัญหาการเข้าสังคม, ทำไมเด็กจึงต้องมีเพื่อน, การรับมือกับการบูลลี่ทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ รวมถึงวิธีช่วยให้ลูกเข้าสังคมได้ดีขึ้น
กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 5 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1270 หรือ Line: @praram9hospital รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ครอบครัวเท่านั้น กิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้เปิดให้เข้าร่วม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะในโลกที่ไม่ได้ใจดีกับทุกคนเสมอไป การสอนให้ลูกมีทักษะในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคง อาจเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันชีวิตที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่สามารถมอบให้ลูกได้ตั้งแต่วันนี้