ศิลปกรรมศาสตร์ DPU จับมือ Yuedpao เปิดห้องเรียนสู่โลกธุรกิจจริง เสริมศักยภาพนักศึกษา–เยาวชน ใช้ Digital Graphic ต่อยอดผลงานสร้างสรรค์เป็นคอลเลกชันแฟชั่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด หรือ แบรนด์ Yuedpao เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านศิลปะการออกแบบให้เชื่อมโยงกับโลกธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ โดยมี ผศ.กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดี ลงนามร่วมกับ นายพัลลภ ชัยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต
ผศ.กมลศิริ เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ Yuedpao ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่ประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยเฉพาะการได้เรียนรู้จากแบรนด์ Yuedpao ซึ่งก่อตั้งโดย คุณทนงศักดิ์ แซ่เอี้ยว และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของแบรนด์ โดย Yuedpao เป็นแบรนด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยตรง สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลายสาขา ทั้งแฟชั่น กราฟิกดีไซน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การจัดแสดงสินค้า และการสื่อสารด้วยภาพ
“การทำงานร่วมกับแบรนด์จริงจะช่วยให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานของธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเซปต์ การออกแบบลวดลาย การเลือกใช้วัสดุ การปรับผลงานให้เหมาะกับสินค้า การผลิต ไปจนถึงการนำผลงานออกสู่ตลาด ขณะเดียวกันได้เรียนรู้ข้อจำกัดของการทำงาน ทั้งด้านต้นทุน กระบวนการผลิต ความต้องการของผู้บริโภค และความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางอาชีพของตนเองได้มากขึ้น” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าว
สำหรับจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันดังกล่าว เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด ประกอบกับความสำเร็จของการประกวด Digital Painting Contest ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนจำนวนมาก ทำให้คณะมองเห็นศักยภาพของผลงานผู้เข้าประกวดที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จริงและสร้างมูลค่าได้ จึงนำไปสู่การพัฒนาโจทย์การประกวดร่วมกับ Yuedpao ในปีนี้
การประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการวาดภาพ ได้นำผลงานไปต่อยอดบนสินค้าจริง โดยผู้ได้รับรางวัลจะมีโอกาสได้รับการพิจารณานำผลงานไปพัฒนาเป็นคอลเลกชันร่วมกับแบรนด์ Yuedpao ผ่านโครงการ “Yuedpao YXZ” ซึ่งเป็นโปรเจกต์คอลเลกชันพิเศษ (Collaboration Project) ที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปิน นักวาดภาพประกอบ (Illustrator) และครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ได้นำผลงานศิลปะมาสร้างสรรค์บนเสื้อยืดร่วมกับแบรนด์ โดย Yuedpao มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับศิลปินและนักสร้างสรรค์ทั้งกลุ่ม Gen Y และ Gen Z อย่างต่อเนื่อง การประกวดปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 และคาดว่าจะมีเยาวชนสมัครเข้าร่วมประมาณ 300 คน
ผศ.กมลศิริ กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการทำให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้ว่า การออกแบบในโลกจริงต้องคำนึงถึงมากกว่าความสวยงามหรือความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเข้าใจองค์ประกอบรอบด้าน ทั้งต้นทุน กระบวนการผลิต ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และการสื่อสารคุณค่าของผลงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การได้ทำงานร่วมกับแบรนด์จริงจึงช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพเส้นทางอาชีพชัดมากขึ้น เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถต่อยอดสู่การทำงานหรือการสร้างธุรกิจของตนเองในอนาคต
นอกจากการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว ยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น กราฟิก การเล่าเรื่องแบรนด์ และการจัดแสดงสินค้า ไปสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรของบริษัท ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจาก Yuedpao ก็สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตลาดให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านการออกแบบที่ขายได้จริง การเข้าใจลูกค้า การบริหารต้นทุน และการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ด้าน นายพัลลภ ชัยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด สินค้าแบรนด์ Yuedpao กล่าวว่า การทำงานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางของ Yuedpao ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนศิลปิน นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และเยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์มองว่า คนรุ่นใหม่จำนวนมากมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังต้องการพื้นที่ในการแสดงผลงาน รวมถึงโอกาสในการต่อยอดความสามารถไปสู่การใช้งานจริง
“ที่ผ่านมา Yuedpao มีการทำงานร่วมกับศิลปินและนักสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำผลงานศิลปะมาพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และต่อยอดเป็นสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน แบรนด์ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและคุณค่ามากขึ้น เมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์นำเสนอแนวคิดการประกวดผลงาน Digital Painting Contest จึงสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และมีโอกาสพัฒนาผลงานไปสู่ผลิตภัณฑ์จริงได้” หัวหน้าฝ่ายดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด กล่าว
สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก Yuedpao จะร่วมสนับสนุนโครงการประกวด SILPAKAM DPU X YUEDPAO DIGITAL PAINT CONTEST 2026 ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบรูปแบบกิจกรรม โดยแบรนด์จะมีบทบาททั้งด้านการสื่อสาร การผลิตเสื้อสำหรับกิจกรรม และการร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานบางส่วนจากผู้ได้รับรางวัล เพื่อนำไปต่อยอดเป็นลายเสื้อที่มีโอกาสวางจำหน่ายผ่านช่องทางของแบรนด์ในอนาคต ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับแบรนด์จริง พร้อมเรียนรู้ว่า งานศิลปะสามารถพัฒนาเป็นสินค้า สร้างมูลค่า และเข้าถึงผู้บริโภคได้จริงในตลาดปัจจุบัน
นอกจากนี้ นายพัลลภ ยังกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาผลงานศิลปะหรือสินค้าแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคธุรกิจกับสถาบันการศึกษา โดย Yuedpao สนใจนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU มาช่วยพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ขณะเดียวกัน บริษัทก็พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานจริงในภาคธุรกิจให้กับนักศึกษา เพื่อให้เห็นมุมมองของการออกแบบที่เชื่อมโยงกับตลาด ผู้บริโภค และการทำงานเชิงพาณิชย์
“เราอยากสนับสนุนโอกาสของเยาวชนเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าเมื่อเด็ก ๆ ได้รับแรงบันดาลใจและเห็นว่าความสามารถของตนเองมีพื้นที่ให้แสดงออก เขาจะสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปได้อีกมาก ศิลปะอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้ แต่สิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นเส้นทางของตนเอง และนำความสามารถไปสร้างประโยชน์ได้จริง” หัวหน้าฝ่ายดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด กล่าว
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป Yuedpao ยังมองเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ การร่วมพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ และการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาได้แสดงศักยภาพ เนื่องจากแบรนด์เชื่อว่าเยาวชนทุกกลุ่มมีความสามารถของตนเอง และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบรนด์ องค์กร และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน