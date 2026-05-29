ทร.เปิดภาพสด 3 จุดผ่านแดน สยบข่าวลือเปิดด่าน ยืนยันยังปิดตลอดแนว

กองทัพเรือเปิดภาพสด 3 จุดผ่านแดน จันทบุรี-ตราด ให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยืนยันด่านยังปิดตลอดแนว โปร่งใส ตรวจสอบได้
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น กองทัพเรือขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรง และสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง กองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสด (Live) จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด 3 แห่งในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผ่านทาง Facebook “โฆษกกองทัพเรือ” เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
โฆษกกองทัพเรือ ย้ำว่า ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยการผ่านเข้า–ออกในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย มาตรการด้านความมั่นคง หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเท่านั้น และทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้าง
ตลอดช่วงที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ยังคงดำเนินมาตรการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งผู้ลักลอบเข้าเมือง ขบวนการนำพาบุคคลข้ามแดน และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการควบคุมพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา