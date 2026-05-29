ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ”พระราชินี“ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจ
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต
โดยในวันนี้ มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน ๒๓๑ คน ได้โลหิต จำนวนรวม ๑๐๓,๙๕๐ ซีซี ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ในครั้งนี้ มีกำหนด ๓ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
รวมการบริจาคโลหิตทั้ง ๓ วัน มีผู้ผ่านการคัดกรอง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๘๘ คน ได้จำนวนโลหิตรวม ๒๑๕,๐๐๐ ซีซี เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป
ความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป