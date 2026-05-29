พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กับบทบาทใหม่ของ “The Future Protector” เมื่อ สุขภาพ คือ ความมั่นคงของชีวิต และ ความสบายใจ กลายเป็นวาระแห่งชาติ โดย บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียลประเทศไทย

เมื่อ “ความสบายใจ” กำลังกลายเป็นวาระแห่งชาติ
ในอดีต “สุขภาพ” อาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่วันนี้ สุขภาพ กำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดทั้งคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของตัวเองและครอบครัวในอนาคต
เราอยู่ในยุคที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงความกดดันของคนยุค Sandwich Generation ที่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่ ลูก และอนาคตของตนเองไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเร็วกว่ารายได้ของผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก
รายงานแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกล่าสุดจาก Willis Towers Watson (WTW) ระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วโลกในปี 2026 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.3% ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจสูงถึง 14.0% ส่วนในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังสะท้อนว่า อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ในปี2568 อยู่ที่ 10.8% เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 0.7% คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าถึง15 เท่า(https://thaipublica.org/2026/02/nesdc-q4-2025-social-overview/) ตัวเลขเหล่านี้กำลังสะท้อนความจริงสำคัญว่า “ความสบายใจ” กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหาไม่แพ้ความมั่นคงด้านการเงิน และทำให้ประเด็นสุขภาพไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหาทางรับมือ
The Future Protector: บทบาทใหม่ของ พรูเด็นเชียลประเทศไทย
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มองว่า บทบาทของธุรกิจประกันในวันนี้ ต้องก้าวข้ามจากการเป็นเพียงธุรกิจประกันชีวิตที่ช่วยเหลือหรือเป็นเพียงผู้จ่ายสินไหมเมื่อเกิดเหตุ ไปสู่การเป็น“The Future Protector” หรือพันธมิตรที่ช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิต วางแผนอนาคต และเผชิญความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในประเทศไทยและกว่า 178 ปี ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในระดับโลก เราได้เห็นพัฒนาการของความต้องการของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ผู้คนในวันนี้ไม่ได้มองหาเพียงกรมธรรม์หรือความคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังมองหาความมั่นใจว่า หากวันหนึ่งชีวิตเกิดสะดุด พวกเขาและครอบครัวจะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้กังวล
นี่จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “พรูเหมาสุขภาพให้คุณสบายใจ” ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทยตั้งใจพัฒนาให้เป็นมากกว่าการเปิดตัวแคมเปญประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไปสู่การชวนสังคมกลับมาทบทวนว่า “Health Security” หรือความมั่นคงด้านสุขภาพ กำลังมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทยเพียงใด
แนวคิดสำคัญของแคมเปญนี้ คือการมองประกันสุขภาพ ไม่ใช่เพียงเครื่องมือบริหารความเสี่ยง แต่คือส่วนหนึ่งของการสร้าง Peace of Mind หรือ “ความสบายใจ” ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เพราะเมื่อผู้คนมีหลักประกันที่เหมาะสม พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิต ทำงานดูแลครอบครัว และวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลตลอดเวลา
“วันนี้ความไม่แน่นอนด้านสุขภาพไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ส่งผลถึงเสถียรภาพของรายได้และแผนการใช้ชีวิตของทั้งครอบครัว การเลือกประกันสุขภาพ ควรเป็นการวางแผนระยะยาวมากกว่าการเตรียมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น” คุณบัณฑิตเจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวย้ำ
“พรูเหมา” ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจากพรูเด็นเชียลฯ ที่ทำให้คุณสบายใจ
ด้วยแนวคิดดังกล่าว พรูเด็นเชียลประเทศไทย จึงเดินหน้าพัฒนา “พรูเหมา” แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในแต่ละช่วงวัยพร้อมช่วยลดแรงกระแทกทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หัวใจสำคัญของ “พรูเหมา” คือการมอบทั้ง“ความคุ้มครอง” และ “ความสบายใจ” ไปพร้อมกัน ผ่านโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด โดยประกันสุขภาพเหมาจ่าย “พรูเหมา” เข้ามาเป็นผู้ช่วยรองรับความเสี่ยงด้วยการเหมาจ่ายตามจริง และเหมาความสบายใจเมื่อเจอโรคร้ายเพิ่มความคุ้มครองให้ 2 เท่าและเหมาการดูแลด้วย PRUHealth Team อยู่เคียงข้างและช่วยประสานงานในทุกขั้นตอนของการรักษา
ท้ายที่สุดแล้ว “ผมเชื่อว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ผู้คนอาจไม่ได้เลือกประกันเพียงแค่“ความคุ้มครอง” แต่ยังมองหา“ความสบายใจ” ที่ช่วยให้พวกเขายังสามารถใช้ชีวิต ดูแลคนที่รัก และเดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ นี่คือบทบาทใหม่ที่พรูเด็นเชียลประเทศไทย ตั้งใจเดินหน้าในฐานะ “The Future Protector” — การเป็นมากกว่าบริษัทประกันชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและ Peace of Mind ให้กับสังคมไทยในระยะยาว” นายบัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้นำเสนอโซลูชันประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย อาทิ พรูเหมา เหมา อัลตร้าแคร์, พรูเบทเทอร์ แคร์, พรูเหมา เหมาดับเบิล ชัวร์ และแผนอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนไทยผ่านหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ รวมถึงธนาคารพันธมิตร อย่าง ทีทีบี และยูโอบี สะท้อนถึงความพร้อมและความมั่นใจในการมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
