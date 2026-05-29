ผู้ถือหุ้น CPALL มติเอกฉันท์! เบรกดีลส่ง 3 บริษัทย่อยร่วมวง ‘Virtual Bank’ เครือซีพี

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้มีมติไม่อนุมัติในหลักการในการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในส่วนธุรกิจบริการทางการเงินเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการ และสะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในที่สุดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย