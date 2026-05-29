สวยระดับโกลบอล “Giselle aespa” ดันแป้งไทยหลักร้อยไวรัลสนั่นวงการบิวตี้

สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเดสทิเนชันของกลุ่มผู้บริโภคบิวตี้และแฟนคลับ K-Pop ทันที เมื่อ "Giselle" (จีเซล) สมาชิกสาวสุดฮอตจากวงเกิร์ลกรุ๊ประดับเมกะสตาร์ aespa เผยไอเทมลับกลางไลฟ์สดสตรีมมิ่ง ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์หรูหราราคาเหยียบหมื่น แต่กลับเป็น Cathy Doll Cerapact Pure Powder ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟสัญชาติไทยราคาหลักร้อย!
เจาะลึกความโดดเด่น "มาดามจือ" ตัวแม่จริตอินเตอร์ลักชู สู่ไอคอนผู้ทรงอิทธิพล หากพูดถึง Giselle หรือที่แฟนชาวไทยเรียกกันติดปากด้วยความเอ็นดูว่า "มาดามจือ" เธอคือภาพจำของ "ความลักชูรี่ที่จับต้องได้ยาก" ด้วยโปรไฟล์สุดปัง จริตลูกคุณหนูตระกูลสูง ความสามารถรอบด้านในฐานะแร็ปเปอร์หลักของวง ทำให้เธอมีเสน่ห์ดึงดูดแบบ Global Citizen ผิวพรรณและออร่าของเธอจึงเปรียบเสมือนมาตรฐานความงามระดับอินเตอร์ที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูแพง ดูไฮแฟชั่นไปเสียหมด
แต่เสน่ห์ที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกตกหลุมรักจีเซลซ้ำ ๆ คือ ความเรียลและเป็นกันเอง ชีวิตจริงจีเซลคือสาวชิคผู้รักความเรียบง่าย เข้าถึงง่าย และพร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงกับแฟนคลับเสมอ และการที่เธอหยิบแป้งตลับหลักร้อยขึ้นมาทัชอัพหน้าแบบไม่ห่วงสวย ยิ่งสะท้อนตัวตนที่จริงใจ ไม่ยึดติดกับป้ายราคา แต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก "คุณภาพ" ที่ตอบโจทย์เธอจริง ๆ
เมื่อผิวระดับโกลบอลสตาร์ สยบให้เมคอัพไทยแลนด์
การที่ศิลปินระดับโกลบอลที่มีภาพลักษณ์หรูหราอย่าง Giselle เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ราคาจับต้องได้เพื่อรังสรรค์ลุค Cloud Skin ต่อหน้าสาธารณชน ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ จนพากันแซวสนั่นไทม์ไลน์ว่า “ชีอินเตอร์แต่ใจอินไทยแลนด์” หรือ “แต่งตัวลักชูหัวจรดเท้า แต่พกแป้งตลับหลักร้อยของไทย” เท่านั้น
"เมคอัพไทยแลนด์" ในเวทีระดับสากล เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าผิวของไอดอลเกาหลีต้องสู้ชีวิตอย่างหนัก ทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการต้องอยู่ท่ามกลางแสงไฟไฟสตูดิโอและกล้องความละเอียดสูงตลอด 24 ชั่วโมง การที่แป้งเซราแพคของ Cathy Doll สามารถล็อกผิวของจีเซลให้เนียนกริบ คุมมันอยู่หมัด และให้งานผิวที่สวยสับไร้ที่ติ ย่อมแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมความงามของไทยที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมไม่แพ้แบรนด์ระดับโลก