ม.กรุงเทพ ร่อนแถลงการณ์แจงดรามา MV แร็ปเปอร์ใต้ดินเหยียดเพศ ยันบุคคลในคลิปไม่ใช่นักศึกษา

ดรามาร้อน เมื่อกลุ่มแร็ปเปอร์ใต้ดินปล่อยเพลงเนื้อหาเข้าข่ายเหยียดเพศ จนชาวเน็ตเดือดติดแฮชแท็กถล่ม แม้เจ้าของผลงานจะรีบออกมาขอโทษและลบคลิปแล้ว แต่เรื่องยังไม่จบ หลังพบมีการใช้พื้นที่ของ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เป็นโลเคชันถ่ายทำ MV ล่าสุดมหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ชี้แจงทันควัน ยืนยันบุคคลในคลิปไม่ใช่นักศึกษา
วันนี้ (29 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกโซเชียล หลังกลุ่มแร็ปเปอร์ใต้ดินกลุ่มหนึ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมา แต่กลับเจอกระแสตีกลับและถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจากชาวเน็ตอย่างรุนแรง เนื่องจากเนื้อหาของเพลงเข้าข่ายเหยียดทางเพศ ซึ่งแม้ว่าในเวลาต่อมาทางเจ้าของผลงานจะออกมาชี้แจงและขอโทษต่อสังคมแล้วก็ตาม แต่ประเด็นยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะภายในมิวสิกวิดีโอ (MV) มีการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นโลเคชันในการถ่ายทำ จนแฮชแท็กพุ่งทะยานและเกิดกระแสเรียกร้องให้สถาบันออกมาชี้แจง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ “Bangkok University” ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวทันที โดยระบุว่า จากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว และขอยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวไม่ใช่คู่สัญญาหรือนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หลังจากเกิดเรื่อง ทางด้านเจ้าของคลิปและกลุ่มแร็ปเปอร์ดังกล่าวได้รีบติดต่อเข้ามาทางมหาวิทยาลัยเพื่อยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมกับกล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบด้วยการดำเนินการลบคลิปวิดีโอ รวมถึงเนื้อหาที่กำลังเป็นประเด็นดรามาออกจากสื่อออนไลน์ทุกช่องทางเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัยไปมากกว่านี้
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้เน้นย้ำและประกาศจุดยืนที่ชัดเจนต่อสังคมว่า ทางสถาบันไม่มีนโยบายและไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเพศ รวมถึงการบูลลี่ในทุกรูปแบบ โดยยังคงยึดถือหลักการให้เกียรติและปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปก็ตาม ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมชื่นชมการจัดการที่เด็ดขาดและรวดเร็วของทางมหาวิทยาลัย