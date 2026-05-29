ชื่นชม! ครูภาษาไทยหัวใจอินเตอร์ เปลี่ยนโรงเรียนบ้านหนองคายเป็นสังคมฝึกพูดอังกฤษ (ชมคลิป)

แห่ชื่นชมคลิปสุดอบอุ่นของ “ครูกชกร” ครูโรงเรียนเล็กใน จ.หนองคาย ที่เปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านการชวนเด็กๆ พูดคุยระหว่างเดินไปโรงเรียนแบบธรรมชาติ จนเด็กกล้าพูด ยิ้มสนุก และใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ชาวเน็ตยกให้เป็นต้นแบบการศึกษา กลางชุมชนเล็กๆ ที่น่าประทับใจ
วันนี้ (29 พ.ค.) กลายเป็นไวรัลอบอุ่นหัวใจบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “แก้วใส Daily Life Story”หรือ ครูกชกร บัวล้ำล้ำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเป จังหวัดหนองคาย ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยบรรยากาศการพูดคุยภาษาอังกฤษกับนักเรียนแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม ภายในคลิปเผยให้เห็นโมเมนต์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ครูกชกรชวนนักเรียนหญิงเดินไปโรงเรียนด้วยกัน พร้อมชวนคุยเรื่องทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ เช่น สภาพอากาศในวันนี้ ทานข้าวเช้ากับอะไร รวมถึงสอดแทรกการสอนคำศัพท์จากสิ่งรอบตัวอย่างดอกไม้ริมทาง และเมื่อถึงโรงเรียน ครูยังคงเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักเรียนคนอื่นๆ แม้เด็กๆ บางคนจะตอบสลับไทยคำอังกฤษคำ แต่ทุกคนกลับมีความกล้า เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และสนุกกับการพูดโดยไม่มีท่าทีเขินอาย"โรงเรียนอินเตอร์ไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือนักเรียน" ส่วนหนึ่งของแคปชันที่ครูกชกรระบุไว้ในโพสต์
ทั้งนี้ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งตัวคุณครูและเด็กๆ เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่สะท้อนว่านี่คือสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยต้องการ อาทิ “ถ้าครูทุกโรงเรียนสอนแบบนี้ เด็กไทยคงเก่งภาษาอังกฤษทั้งประเทศ”
“อยากโคลนคุณครูคนนี้ไปไว้ทุกโรงเรียนเลย”
“เด็กได้ฝึกพูดทุกวัน ดีกว่าท่องจำแต่ไม่กล้าใช้จริง”
เปิดเทคนิคสร้าง "โรงเรียนอินเตอร์" ในชุมชน
โดยเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามถึงเทคนิคว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเด็กๆ ทั้งโรงเรียนจะโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ ครูกชกรได้เข้ามาแชร์เคล็ดลับสุดน่าสนใจว่า เริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กคุ้นเคย ผ่านแนวทางต่อไปนี้ สร้างความคุ้นเคยตั้งแต่เช้า เปิดเพลงภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ได้ยินทุกวัน
ปรับพฤติกรรมในโรงเรียน เปลี่ยนคำสั่งต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษร่วมกันทั้งโรงเรียนเดือนละ 2 ครั้ง
ซึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตทึ่งไปกว่าเดิมคือ ครูกชกรเผยว่า จริงๆ แล้วตนเองเรียนจบเอกภาษาไทย และปัจจุบันก็บรรจุในตำแหน่งครูภาษาไทย แต่ได้รับโอกาสอันดีจากผู้อำนวยการและโรงเรียนให้เข้ามาทำกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ครูกชกรได้กล่าวขอบคุณเพื่อนครูและผู้บริหารที่คอยให้การสนับสนุนเสมอมา จนสามารถร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้ในโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้สำเร็จ
