ทนายวิฑูรย์ เปิดเบื้องหลังช่วยคดี ม.112 "ธนาธร" ชี้พยานรับตีความไปเอง!

ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในคดีอาญามาตรา 112 จากการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล ล่าสุด 'นายวิฑูรย์ เก่งงาน' หนึ่งในทีมทนายความผู้ร่วมต่อสู้คดี ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานร่วมกับทีมกฎหมายถึง 5 ทีม โดยระบุว่าคดีดังกล่าวมีลักษณะของการกลั่นแกล้งทางการเมือง พร้อมชี้จุดสำคัญช่วงสืบพยานที่พบว่าพยานโจทก์ยอมรับว่าเป็นการตีความไปเอง ทั้งนี้ นายวิฑูรย์ยังได้เน้นย้ำถึงหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่แยกแยะจุดยืนทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมส่วนตัว ออกจากการทำหน้าที่ทนายความอย่างชัดเจน
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. “นายวิฑูรย์ เก่งงาน“ ทนายความผู้ร่วมทีมสู้คดี ม.112 เรื่องวัคซีนของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาโพสต์ข้อความเผยเบื้องหลังความสำเร็จหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยระบุว่าได้ทำงานร่วมกับทีมทนายและฝ่ายกฎหมายถึง 5 ทีมเพื่อต่อสู้ในคดีที่มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง
เนื่องจากนายธนาธรเพียงตั้งคำถามเรื่องการบริหารวัคซีนของรัฐบาล แต่กลับถูกขยายความให้โยงถึงสถาบันฯ ซึ่งจากการซักค้าน พยานโจทก์คนสำคัญหลายปากยอมรับว่าเป็นการตีความและเข้าใจไปเอง
ทั้งนี้ ”ทนายวิฑูรย์“ ได้ขอถอนตัวจากการทำคดีในช่วงสืบพยานจำเลยเนื่องจากต้องไปรับทำคดี The iCon Group พร้อมย้ำจุดยืนว่าแม้ตนจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมและไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกล แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ทนายความอย่างมืออาชีพโดยไม่นำทัศนคติส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง และขอยกเครดิตชัยชนะครั้งนี้ให้กับทีมทนายความทุกคน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“คดีวัคซีน ของพี่เอก ธนาธร คดีนี้ ทนายนิธิ ละเอียดดี เป็นหัวหน้าทีมทนายในคดีนี้ โดยการสถาปนาของผมนี่แหละครับ
ช่วงนั้น หมอเก่ง วาโย กับ นิธิ ละเอียดดี - Nithi Laieddee โทรหาผมเพื่อชวนเข้าร่วมทีม ประกอบกับวันสืบพยานโจทก์ผมทะลึ่งมีวันว่างตรงกันทุกนัด ในทีมทนายจะมีหลายสำนักงาน ดังนี้
1.บริษัท สำนักงานกฎหมายการแพทย์ จำกัด (ทนายนิธิ เป็นหัวหน้าทีม นิธิ ละเอียดดี - Nithi Laieddee)
2.สำนักงานคำนวนชโลปถัมถ์ (อีก 1 ทีม ถ้าจำไม่ผิดมา 3 คน ตัวท็อปทั้งนั้น)
3.กลุ่มทนายสิทธิมนุษยชน (พี่ทนายด่าง (ทนายกฤษฎางค์) เป็นพี่ใหญ่คุมพวกผมอีกที ซึ่งทั้งทีมจะขอคำแนะนำจากพี่ด่างทุกครั้ง)
4.ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล ต่อมาโดนยุบพรรคไป และเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน
5.บริษัท วิฑูรย์แอนด์พาร์ทเนอร์ ลอว์ เฟริม จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วาก้อล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด) ส่วนนี้ผมทำหน้าที่ทนายในช่วงสืบพยาน มีเตรียมคดีนี่แหละ
ทำงานกัน 5 ทีม เหมือนจะวุ่นวายนะ แต่ทำงานได้เข้าขามากๆ ช่วงสืบพยานโจทก์ ผมมีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก แต่ก็ได้ฝ่ายกฎหมายพรรคช่วยให้ข้อมูล พยานโจทก์ปากสำคัญๆที่ผมถามค้าน มี คุณหมอวรงค์ อ.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อ.แก้วสรร อติโพธิ พวก ศปปส. นายอภิวัฒน์ (คนแจ้งความเป็นคณะกรรมการอะไรสักอย่างของประยุทธ์ ใช้ตำแหน่งของตัวเองและคำสั่งเป็นฐานการแจ้งความ) อีกประเด็นนะครับ คณะกรรมการชุดที่ผมบอก ใช้สถานที่ทำงาน คือ ห้องๆหนึ่ง ในโซนเดียวกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง
คดีนี้ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน ในคลิปที่คุณธนาธรพูด คือการตั้งคำถามต่อการบริหารวัคซีนของรัฐบาลคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น และมีแค่นั้นเลย แต่มีการขยายความเนื้อหาออกไป และดึงพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการบริหารวัคซีน มีหลายคนที่ให้ความเห็นแบบนั้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่บังควรมาก
พยานโจทก์แต่ละปากที่มาเบิกความ ล้วนตอบคำถามค้านผมว่า เข้าใจไปเองครับ พยานโจทก์บางปากเบิกความว่า แค่พูดแค่นี้ผิดเหรอ แล้วบอกว่าต่อไปอีกว่า ตามคำให้การชั้นสอบสวนผมได้ให้การไปว่า สิ่งที่นายธนาธร พูด จะผิด 112 หรือไม่ ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย ผมไม่ยืนยัน ซึ่งก็จริง เขาให้การชั้นสอบสวนแบบนั้นจริง
ผมทำหน้าที่ตลอดช่วงสืบพยานโจทก์ ถามค้าน สลับกับ ทนายนิธิ ละเอียดดี และเตรียมคดีร่วมกับทนายความท่านอื่นๆ ตามที่ได้เขียนไป
เมื่อสืบพยานโจทก์แล้วเสร็จ เตรียมสืบพยานจำเลย มีคดี The iCon Group ผมเป็นทนายให้ The Icon บอสพอล และบอสปัน และกระแสข่าวช่วงนั้นรุนแรงมากๆ ผมได้หารือกับทนายนิธิ และขอถอนตัวจากทีมทนายคดีนี้
คดีนี้ต้องให้เครดิต ทนายนิธิ ละเอียดดี ทนายความในทีมทุกๆ ท่าน และฝ่ายกฎหมายของพรรค
วันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องธนาธร ขอขอบคุณศาลมากๆครับ
มาตรา 112 เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับ จะใส่ร้ายใครยังไงก็ได้ หรือเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองยังไงก็ได้ ใครบอกว่าศาลชั้นต้นยก ศาลอุทธรณ์อาจไม่ยก ขอให้ท่านตบปากตัวเองครับ ไม่รู้เรื่องในสำนวนคดี อย่ามาปากดีครับ
ภาพนี้ถ่ายตอนวันสืบพยานโจทก์เสร็จ (ถ้าจำไม่ผิดนะ)
ตามที่ทุกคนทราบ ผมไม่ใช่แฟนคลับหรือผู้สนับสนุนพรรคส้ม และเป็นพวกConservative ด้วยซ้ำ คดีนี้ เขาเอาคนอย่างผมนี่แหละ ไปช่วยทำคดี และผมก็มืออาชีพมากพอ ที่ไม่เอาแนวคิดทางการเมืองลงไปในการดูแลลูกความ”