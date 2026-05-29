ชาวบ้านโวย! สั่งโค่นต้นไม้ร้อยปีทับค้างคาวดับอนาถ รุมจวกพระ-กรรมการวัด ทำเพื่อผลประโยชน์ใคร?

ชาวบ้านเดือดจัด หลังต้นไม้อายุเป็นร้อยปีถูกสั่งตัดจนราบคาบ ทับค้างคาวดับอนาถนับสิบตัว แฉยับ ตั้งคำถามถึงเจ้าอาวาสและกรรมการวัด "เห็นหัวชาวบ้านบ้างไหม" เวลาขอเงินทำบุญรีบมา แต่เวลาทำลายกลับไม่เคยบอก
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Pattie Mickey“ ได้โพสต์คลิปพร้อมภาพซากค้างคาวหลายตัวตายเพราะต้นไม้ในวัดถูกตัดและหล่นลงมาทับที่ภายในวัดพิกุล อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “สัตว์โลกย่อมเปนไปตามกรรมเเค่คนเพียง 1 คนทำให้ชีวิตสัตว์และต้นไม้อายุเป็นร้อยๆปีต้องมาจบเพียงแค่เวลาไม่เกิน 10 นาทีมันง่ายไปไหม
นี่คือผลประโยชน์ของใครที่ได้และใครที่ต้องสูญเสียวัดแห่งนี้มีคนสำคัญเเค่กรรมการวัดกับเจ้าอาวาสเเค่ไม่กี่คนเองเหรอแล้วชาวบ้านที่เขาร่วมทำบุญสร้างวัดนี้มาเขาไม่มีความสำคัญเลยหรืออย่าคิดแค่สวดมนต์จบรับปัจจัยแทงหวยวนไปแค่นั้นมันบาปควรทำสิ่งดีๆให้ศาสนาบ้างควรนึกถึงชาวบ้านบ้างว่าเขาหดหู่ใจกับการกระทำครั้งนี้
เวลาจะขอเงินชาวบ้านให้ร่วมสร้างอะไร ๆ ในวัดยังบอกได้แต่เรื่องแบบนี้ข้ามหัวไปสะอย่างนั้นไม่ต้องเอ่ยว่าวัดไหนถ้าชาวบ้านแท้ๆของที่นี่คงรู้นะ
การเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าควรศึกษาพุทธวจน.ให้แตกฉานบาปบุญมีจริงค่ะ“