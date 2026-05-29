ไม่ได้นิ่งนอนใจ! "โอม พ่อเลี้ยงเดี่ยว" งัดหลักฐานสู้ปมดราม่าลวงโลก นัดเคลียร์ชัดใน "ถกไม่เถียง"

'โอม พ่อเลี้ยงเดี่ยว' หรือเจ้าของช่อง TikTok 'ลุงหมีนั้นแหละ' ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกชาวเน็ตจับโป๊ะขุดหลักฐานแฉยับ โยงดราม่าจัดฉากบีบน้ำตาและมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลัง ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ขอโทษสังคมที่ปล่อยให้รอ ยืนยันไม่ได้หนี แต่ต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานและปกป้องความรู้สึกลูกสาว งานนี้ประกาศลั่น! เตรียมหอบความจริงทั้งหมดไปกางกลางรายการ 'ถกไม่เถียง'
จากกรณี โอม เจ้าของช่อง TikTok “ลุงหมีนั้นแหละ“ กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าอาจจัดฉากสร้างคอนเทนต์เรียกน้ำตาและมีเอเจนซี่ทุนจีนอยู่เบื้องหลัง โดยพบจุดพิรุธหลายอย่าง สภาพห้องในคลิปที่ไม่มีของใช้เด็ก การเพิกเฉยต่อลูกค้าที่ทักไปจ้างงานจริง และเรทราคาทำความสะอาดที่ถูกเกินจริง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พ.ค. เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง โดยให้เหตุผลว่าต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานและกังวลถึงผลกระทบต่อจิตใจของลูกสาว พร้อมประกาศเตรียมหอบหลักฐานทั้งหมดไปชี้แจงข้อเท็จจริงสดๆ ในรายการ "ถกไม่เถียง" ท่ามกลางชาวเน็ตที่รอติดตามและระบุว่าจะผิดหวังมากหากเรื่องทั้งหมดเป็นการหลอกลวง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
”สวัสดีครับทุกคน
จากกระแสข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางโอมไม่ได้จึงนอนใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับ เพียงแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา โอมจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน และที่สำคัญที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและความเป็นอยู่ของลูก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโอม ในฐานะของคนเป็นพ่อ
โอมต้องขออภัยจากใจจริงต่อพี่ ๆ ทุก ๆ ท่าน ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ และต้องรอคอยการชี้แจงในครั้งนี้
รวมถึงขอขอบคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ และทุกความห่วงใย ที่ส่งเข้ามาในทุกช่องทาง ซึ่งมีค่ากับโอมมาก ในเวลาแบบนี้ครับ
เพื่อความกระจ่างชัด โอมจะขอชี้แจงและตอบทุกประเด็น อย่างละเอียด พร้อมหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงทั้งหมด
ในวันพรุ่งนี้ ทางรายการ “ถกไม่เถียง”
ขอขอบพระคุณและขออภัยอีกครั้งจากใจจริงครับ 🙏“
