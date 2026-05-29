ปิดประมูล 4.8 หมื่นบาท! 'แมวสกอตติช' ของกลางลักลอบข้ามแดน 11 ตัว ได้บ้านใหม่แล้ว

ด่านกักกันสัตว์สระแก้วเคาะขายทอดตลาด "แมวสกอตติช" ของกลาง 11 ตัว ที่ยึดได้จากขบวนการลักลอบนำสัตว์ข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา โดยมีผู้ชนะการประมูลรับเหมาน้องแมวไปดูแลทั้งหมดในราคา 48,000 บาท
จากกรณี ด่านกักกันสัตว์สระแก้วเตรียมเปิดประมูล "แมวสกอตติช" ของกลาง 11 ตัวรวด เคาะราคาเริ่มต้น 33,000 บาท ดีเดย์ 28 พ.ค.นี้
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ด่านกักกันสัตว์สระแก้วได้ดำเนินการขายทอดตลาดแมวพันธุ์สกอตติชจำนวน 11 ตัว ให้กับผู้ชนะการประมูลรับไปดูแลในราคาประมาณ 48,000 บาท
โดยแมวทั้งหมดนี้เป็นสัตว์ของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้จากการสกัดกั้นการลักลอบนำสัตว์ข้ามพรมแดนจากประเทศกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครั้งเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มผู้ลักลอบได้ทิ้งกระเป๋าใส่แมวไว้แล้ววิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไป เมื่อไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำแมวทั้งหมดมาประมูลขายทอดตลาดในที่สุด