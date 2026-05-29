อย่าเผาห้องสมุด เพราะหนังสือเล่มเดียว! พนักงาน “บุญรอดฯ” ตัดพ้อวอนสังคมแยกแยะเรื่องส่วนตัวอย่าโยงคนทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อย่าเผาห้องสมุดทั้งหลัง เพียงเพราะไม่ชอบหนังสืออยู่เล่มเดียว” เสียงสะท้อนสุดเจ็บปวดจากพนักงาน ”บุญรอดบริวเวอรี่“ ออกโรงโพสต์ระบายความในใจ หลังแบรนด์ ”สิงห์“ ถูกลากเข้ากลางพายุดรามามหากาพย์มรดกตระกูลภิรมย์ภักดี วอนสังคมแยกแยะเรื่องส่วนตัวของบุคคล

หลังจากเกิดประเด็นดรามาสำหรับแบรนด์ "สิงห์" หรือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กับมหากาพย์กระแสสังคมเกี่ยวกับมรดกและประเด็นความขัดแย้งในตระกูลภิรมย์ภักดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์อย่างหนัก

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Chappy Chaturongkul" ซึ่งระบุสถานะเป็นพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ออกมาโพสต์เสียงสะท้อนจากตัวแทนพนักงานในองค์กรถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “ในวันที่ชื่อของ “สิงห์” ถูกลากเข้าไปอยู่กลางพายุโซเชียลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อสิ่งใดก็ตามถูกโยงเข้ากับแบรนด์ใหญ่ ผู้คนก็มักตัดสินทุกอย่างรวมกันในภาพเดียว

แต่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่นี่ บุญรอดฯ คือองค์กรที่ดูแลคนและให้เกียรติศักดิ์ศรีพนักงานอย่างแท้จริง

เบื้องหลังแบรนด์ที่ยืนหยัดมานาน คือครอบครัวของพนักงานนับหมื่นชีวิตที่เติบโต มีอนาคต และมีศักดิ์ศรีได้เพราะที่นี่

ดังนั้น เมื่อมีคนบอกว่า “คนหัวใจสิงห์ เป็นเพียงคำโฆษณา” คนที่รู้สึกเจ็บ... คือพวกเราพนักงานทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคำนี้จริงๆ

สำหรับคนบางคน มันอาจเป็นแค่สโลแกน แต่สำหรับพวกเรามันคือ DNA คือการรับผิดชอบต่อคำพูด สัญญาต้องรักษา ไม่โกหก บิดเบือนความจริง

การนำเรื่องส่วนตัวของบุคคล ไปตัดสินคุณค่าของคนทำงานอีกนับหมื่นชีวิต ไม่ต่างอะไรกับการเผาห้องสมุดทั้งหลัง เพียงเพราะไม่ชอบหนังสืออยู่เล่มเดียว“



