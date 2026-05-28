คลินิกดังแถลงขอโทษ สั่งปลดทีมงาน-ยกเลิกบูธพระราม 9 เซ่นดรามาพนักงานตื้อขายคอร์ส

คลินิกความงามชื่อดังออกแถลงการณ์ขอโทษ น้อมรับผิดปมดรามาพนักงานนับสิบตั้งป้อมดักตื้อขายคอร์สบริเวณบันไดเลื่อน เซ็นทรัล พระราม 9 จนสร้างความรำคาญใจให้ผู้ใช้บริการ ล่าสุดสั่งลงดาบเพิกถอนทีมงานชุดดังกล่าวออกจากพื้นที่ทั้งหมด พร้อมสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมก่อนกำหนดเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพกลุ่มพนักงานขายคอร์สของคลินิกดังที่มีออกบูธจัดกิจกรรมเสริมการขายที่ห้างใหญ่แห่งหนึ่งย่าน พระราม 9 เผยให้เห็นกลุ่มพนักงานขายเกือบ 10 คน ยืนดักขายคอร์สเสริมความงามอยู่เต็มบริเวณทางขึ้น-ลงบันไดเลื่อนแบบจงใจ เจ้าของโพสต์ระบุว่า “เป็นการดักที่อุบาทมาก ตื้อๆ ยัดๆ อันนี้ยังน้อยนะ ตอนไปอีกทางคือดักตรงบันไดเลื่อนแทบเดินไม่ได้ ดูแลหน่อยจ้า” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคลินิกอย่างหนัก
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊กของคลินิกดังกล่าวได้ออกมาโพสต์จดหมายแถลงการณ์ขอโทษกับเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งปลดทีมงานที่ดูแลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด ทั้งยังยกเลิกงานที่จัดอยู่ในสาขาห้างดังพระราม 9 ก่อนกำหนด เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
“ประกาศชี้แจงและขออภัยกรณีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9
ตามที่มีการจัดกิจกรรมออกบูธของ Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ณ ลานกิจกรรม Work & Play ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารและทีมงานได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและสร้างความรำคาญใจแก่ผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้า
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พนักงานบางส่วนที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ที่มีจำนวนมากจนเกินความเหมาะสม รวมถึงอาจมีการใช้กิริยาและวาจาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของคลินิก
ทาง Infinity Medical Clinic รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยลูกค้าทุกท่านอย่างสุดซึ้ง โดยทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ดังนี้
1. พิจารณาปลดทีมงานที่ดูแลการจัดงานครั้งนี้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที
2. ยกเลิกกิจกรรมออกบูธ ของสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทางทีมผู้บริหารขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา
ประกาศโดย ทีมผู้บริหาร Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569″