ชาวเน็ตหนุนค่าปรับจอดแช่ ชาร์จไฟรถยนต์ EV ชั่วโมงละ 100 บาท

เฟซบุ๊กเพจ EV Station PluZ ถามชาวเน็ต "ถ้ามีปรับจอดแช่ พี่ๆ ว่ากี่บาทดีคะ?" ส่วนใหญ่เชียร์นาทีละ 100 บาท บ้างก็ให้ปรับเป็นขั้นบันได หรือใช้ระบบเดียวกับ Tesla Supercharger นาทีละ 12-24 บาท อีกด้านหนึ่งเสนอแบนบัญชี พบปัญหารถจอดแต่ไม่ชาร์จ แนะปรับหน้างาน 500-1,000 ป้องกันผู้ใช้คนอื่นเสียประโยชน์
วันนี้ (28 พ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ EV Station PluZ ของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อีวี สเตชั่น พลัส ถามความเห็นชาวเน็ตว่า "ถ้ามีปรับจอดแช่ พี่ๆ ว่ากี่บาทดีคะ?" ปรากฎว่ามีชาวเน็ตและผู้ใช้รถ EV เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยอย่างยิ่งให้มีการเก็บ "ค่าปรับจอดแช่" (Idle Fee) เพื่อดัดนิสัยคนมักง่าย โดยไอเดียราคาค่าปรับที่ชาวเน็ตเสนอและได้รับความสนใจมากที่สุด คือ ปรับนาทีละ 100 บาท โดยมองว่าถ้าปรับน้อย ๆ คนรวยหรือคนมักง่ายจะไม่แคร์ ต้องปรับให้หน้ามืดถึงจะยอมเดินมาเลื่อนรถ โดยมีแนวคิดชาร์จเต็มหรือหมดเวลาสล็อต ให้เวลาผ่อนผัน 3-5 นาที หลังจากนั้นคิดนาทีละ 100 บาท (เศษของนาทีปัดเป็น 1 นาที) หากปรับ 10-20 บาท สุดท้ายก็มีเคสยอมจ่ายเพื่อแช่ต่อ
ขณะเดียวกัน ยังมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่ง เสนอคิดค่าปรับแบบขั้นบันได เน้นประนีประนอมในช่วงแรก แต่จะโหดขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลาที่จอดแช่ ซึ่งมีคนกดไลก์เห็นด้วยเยอะมาก ตัวอย่างเช่น 1 - 5 นาทีแรก นาทีละ 20 บาท, 5 - 10 นาที นาทีละ 30 - 50 บาท, 10 - 20 นาที นาทีละ 40 - 100 บาท และ 20 หรือ 30 นาทีขึ้นไป นาทีละ 150 บาท หรือปรับเหมาหลักพันบาท อีกส่วนหนึ่งเสนอใช้แนวคิดของสถานีชาร์จ Tesla Supercharger หรือค่ายอื่นที่ทำแล้วได้ผลมาปรับใช้ โดยคิดค่าปรับ 12 บาท/นาที ในสถานีที่มีการใช้งานเกิน 50% และขยับเป็น 24 บาท/นาที หากสถานีนั้นเต็มทุกหัวชาร์จ
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นอีกส่วนหนึ่ง ไม่เน้นปรับเงิน แต่เน้นลงโทษและแบนบัญชี มองว่าคนมักง่ายบางคนมีเงินจ่าย ดังนั้นควรใช้มาตรการทางระบบควบคู่ไปด้วย โดยมีแนวคิดปรับเงินส่วนหนึ่ง และงดสิทธิ์การจองล่วงหน้า/ระงับบัญชี (Ban) ตั้งแต่ 3 วัน, 1 อาทิตย์ ไปจนถึง 1 เดือน หรือหากทำผิดซ้ำซากให้แบนตลอดชีวิต รวมถึงการล็อกสายชาร์จไว้กับตัวรถ ไม่จ่ายเงินไม่ปลดล็อกให้ขับออกไป ส่วนเงินค่าปรับเสนอว่า ต้องแบ่งให้คนรอ ชาวเน็ตย้ำว่า เงินค่าปรับไม่ควรเข้าบริษัทผู้ให้บริการ 100% แต่ควร แบ่ง 50% ไปเป็นคูปองส่วนลดชดเชยให้คนที่จองสล็อตถัดไป ที่ต้องเสียเวลายืนรอ
ขณะที่ปัญหาจอดแต่ไม่ชาร์จ ทั้งรถยนต์ EV และรถน้ำมัน เป็นประเด็นที่กล่าวถึงจำนวนมาก ว่าถ้ามาจอดแช่เฉย ๆ แต่ไม่เสียบสายชาร์จ ระบบของแอปฯ จะตรวจจับไม่ได้ ชาวเน็ตจึงเสนอให้ติดกล้องจับป้ายทะเบียน หรือให้ทางปั๊มหรือสถานีช่วยล็อกล้อแล้วปรับหน้างาน 500 - 1,000 บาทไปเลย เป็นต้น