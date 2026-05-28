เพจดังจี้รัฐยกเครื่อง "มาเฟียรถรับจ้างสมุย" เป็นวาระแห่งชาติ หลังเคสรุมทำร้ายแท็กซี่จิตอาสาดับ

ร้อนสะเทือนวงการท่องเที่ยวไทย หลังเพจดัง “Backpaeger แบกเป้เกอร์” ออกมาฉะปัญหาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์บนเกาะสมุย พร้อมตั้งคำถามแรง “ต้องรอให้มีคนตายอีกกี่คน” หลังเกิดเหตุสลดแท็กซี่จิตอาสาถูกยิงเสียชีวิต ท่ามกลางกระแสวิจารณ์เรื่องค่าโดยสารแพง ข่มขู่ผู้โดยสาร หวั่นภาพลักษณ์ “สวรรค์แห่งทะเลใต้” อาจพังไม่เป็นท่า
วันนี้ (28 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด เมื่อเพจท่องเที่ยวชื่อดัง "Backpaeger แบกเป้เกอร์" หรือ“ซัน-คมกริช” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับปัญหา "รถรับจ้าง แท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์" ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังเสียที ก่อนที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะพังพินาศไปมากกว่านี้
ทางเพจได้ระบุข้อความระบุว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องยกประเด็นรถรับจ้างในเกาะสมุยให้เป็น "วาระแห่งชาติ" พร้อมตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่า “ต้องรอให้มีคนตายอีกกี่คนถึงจะจัดการอย่างจริงจัง” นอกจากนี้ยังตัดพ้อถึงกระแสตีกลับเวลาที่มีคนออกมาพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "พอฉันพูด ทัวร์ก็ลงฉัน" พร้อมทั้งประณามพฤติกรรมในเคสล่าสุดที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตว่าเป็นพฤติกรรมที่ "โคตรป่าเถื่อน" ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างย่อยยับ ไม่ใช่แค่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น แต่รวมถึงคนไทยด้วยกันเอง พร้อมทิ้งท้ายด้วยการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยโพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวดัง กรณีเหตุสะเทือนขวัญที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างมาก เมื่อ "แท็กซี่จิตอาสา" รายหนึ่ง ซึ่งมักจะช่วยเหลือสังคมและขับรถรับส่งผู้โดยสารอย่างตรงไปตรงมา กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างสลด จากเหตุการณ์ถูกกลุ่มคนขับรถรับจ้างเจ้าถิ่นรุมทำร้ายร่างกายก่อนจะบานปลายถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ชนวนเหตุคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องการตัดราคา หรือการรับผู้โดยสารข้ามถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา "อิทธิพลมืด" และ "ระบบมาเฟียเจ้าถิ่น" ที่ฝังรากลึกในระบบขนส่งสาธารณะตามเมืองท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ตรงที่เคยเจอจากรถรับจ้างในเกาะสมุยกันเป็นจำนวนมาก โดยเสียงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ปัญหาค่าโดยสารราคาโหด นักท่องเที่ยวหลายรายบ่นเป็นเสียงเดียวว่า ค่าโดยสารบนเกาะสมุยมีราคาแพงมหาโหด ไม่เป็นธรรม และไม่มีมาตรฐาน หรือ พฤติกรรมข่มขู่มีการเอารัดเอาเปรียบและแสดงท่าทีก้าวร้าวหากนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันทางเลือกอื่น พร้อมจี้ปฏิรูปกฎหมาย เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ขุดรากถอนโคนกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่วัวหายแล้วล้อมคอก
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความสูญเสียของแท็กซี่จิตอาสาในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องทะเลาะวิวาทธรรมดา แต่เป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามา "ผ่าตัด" ระบบรถสาธารณะเมืองท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เมืองสวรรค์ทางการท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุย จะกลายเป็นแดนมิคสิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหวาดผวา