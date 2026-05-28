ปศุสัตว์สระแก้วเปิดประมูลแมวของกลาง "สก็อตติช" 11 ตัว เริ่มต้น 33,000 บาท ดีเดย์ 28 พ.ค. นี้

ด่านกักกันสัตว์สระแก้วเตรียมเปิดประมูล "แมวสก็อตติช" ของกลาง 11 ตัวรวด เคาะราคาเริ่มต้น 33,000 บาท ดีเดย์ 28 พ.ค. นี้ ใครอยากรับน้องไปดูแล เช็กเงื่อนไขด่วน!
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว" ได้ออกประกาศด่วนแจ้งกำหนดการขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง โดยเตรียมนำแมวสายพันธุ์สก็อตติช จำนวน 11 ตัว ออกประมูลด้วยราคากลางเริ่มต้นที่ 33,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นี้
ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายสุพจน์ สังคะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ระบุว่าการจัดประมูลจะมีขึ้น ณ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เลขที่ 15 ซอยสัตวแพทย์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 28 พ.ค. 64
เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการ ทางด่านกักกันสัตว์สระแก้วได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเดินทางมาลงชื่อแสดงความจำนงก่อนเริ่มการประมูลไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยจะเปิดให้ลงชื่อในเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สถานที่จำหน่าย
เอกสารที่ต้องเตรียม
บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาหนังสือเดินทาง
นิติบุคคล: ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
กรณีมอบอำนาจ: ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจอย่างครบถ้วน
เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและเป็นผู้ชนะการประมูล จะต้องวางเงินมัดจำทันทีในอัตราร้อยละ 25 ของราคาที่เสนอ ส่วนยอดเงินที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
บทลงโทษกรณีทิ้งการประมูล หากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 วันแล้วผู้ชนะประมูลยังไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ ทางราชการจะดำเนินการริบเงินมัดจำทั้งหมดทันที นอกจากนี้ หากมีการนำสัตว์ของกลางไปประมูลใหม่ในครั้งต่อไปแล้วได้ราคาที่ต่ำกว่าเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ทิ้งงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนต่างที่ขาดหายไป
การรับมอบ เมื่อดำเนินการชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว ทางด่านกักกันสัตว์จะส่งมอบแมวทั้งหมดให้ โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอดูตัวแมวของกลางได้ที่ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564