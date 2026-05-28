ทัวร์ลงยับ! ลูกค้าแฉรีสอร์ทประจวบฯ โทรคอนเฟิร์มห้องเจอพนง.เหวี่ยง รีวิว 1 ดาว เจอโทรกลับมาด่า (ชมคลิป)

สาวรายหนึ่งโพสต์แฉประสบการณ์สุดอึ้งจากการเข้าพักรีสอร์ตดังใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่าน Agoda เจอพนักงานพูดจาใส่อารมณ์ตั้งแต่โทรแจ้งเข้าพักดึก ก่อนถูกโทรกลับด่ายับหลังรีวิว 1 ดาว จนชาวเน็ตวิจารณ์หนัก ปมบริการแย่-ละเมิดข้อมูลส่วนตัว ล่าสุดรีสอร์ตออกแถลงการณ์เด้งพนักงานพ้นสภาพ พร้อมขอโทษลูกค้าและสังคมแล้ว
วันนี้ (28 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ระบายประสบการณ์สุดช็อก หลังจองที่พักแห่งหนึ่งใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านแอปพลิเคชันจองโรงแรมชื่อดัง (Agoda) แต่กลับต้องเจอการบริการที่ทำเอาพูดไม่ออก แถมยังถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวแค่โทรแจ้งเข้าพักดึก เจอสวนกลับ "แล้วยังไง?"
ผู้เสียหายเล่าว่า ตนเองเป็นลูกค้าประจำของที่นี่ เดินทางมาพักบ่อยครั้ง ครั้งนี้ได้จองห้องพักและกำลังเดินทางไปถึงช่วงเวลาประมาณ 22:00 น. ด้วยความหวังดีไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่เคยมาถึงแล้วไม่มีพนักงานอยู่จนต้องนั่งรอนาน จึงโทรศัพท์ไปแจ้งพนักงานล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมข้อมูลการเช็กอินไว้ก่อน
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ พนักงานพูดจาไม่ดี สวนกลับมาว่า "แล้วยังไง" และเมื่ออธิบายเหตุผล พนักงานยังใช้คำพูดในลักษณะท้าทาย ย้อนถามว่าเคยมาตอนไหน ไม่เห็นมีเลย พร้อมบอกว่า "ที่นี่มีคนดูแล 24 ชั่วโมง ทีหลังจะเข้ามาก็ไม่ต้องโทรคอนเฟิร์มหรอกค่ะ" ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพนักงานคนดังกล่าวพูดจาเฟียตและไร้มารยาทมาก
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ลูกค้าคนจึงได้เข้าไปรีวิวประสบการณ์ตามจริงในแอป Agoda โดยให้คะแนนต่ำและวิจารณ์พฤติกรรมของพนักงานคนดังกล่าว
เรื่องไม่จบแค่นั้น เพราะหลังจากรีวิวไปได้เพียง 1-2 วัน มีพนักงานจากที่พักดังกล่าว ใช้เบอร์ส่วนตัวโทรกลับหาลูกค้า และกระหน่ำด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายอย่างรุนแรง ตามคลิปหลักฐานที่บันทึกไว้
"พนักงานโทรมาด่า เพราะรีวิว 1 ดาว" ลูกค้าระบุในรีวิวเพิ่มเติม พร้อมตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ที่ทางโรงแรมปล่อยให้พนักงานนำเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้จากการจองผ่านแอปฯ ออกมาใช้โทรคุกคามและต่อว่าลูกค้าส่วนตัวเช่นนี้
เบื้องต้น ผู้เสียหายได้ทำการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Agoda ไปแล้ว แต่เรื่องยังคงเงียบหาย และไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่พักโดยตรงได้ เนื่องจากเมื่อโทรไปสายจะถูกตัดไปที่พนักงานรับสายตลอด
ด้านชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงมาตรฐานการบริการ พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของพนักงาน และที่สำคัญที่สุดคือ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของลูกค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรง
ล่าสุด ทางเพจหลักของ "CoCo Tree Resortทับสะแก" ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการหน้าเพจเรียบร้อยแล้ว โดยย้ำคำสั่งเด็ดขาดให้พนักงานคนดังกล่าว "พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที" เนื่องจากขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและการบริการสูงสุด พร้อมทั้งกราบขออภัยคุณลูกค้าผู้เสียหายและสาธารณชนอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางรีสอร์ทน้อมรับเรื่องนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญยิ่ง และกำลังประสานงานติดต่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อไป