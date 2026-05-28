“COSMOPROF CBE ASEAN 2026” ตอกย้ำเวทีความงามระดับโลก เปิดประตูธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

กรุงเทพฯ, 27 พฤษภาคม 2569 – งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความงามระดับนานาชาติ “Cosmoprof CBE ASEAN 2026” เตรียมกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีศูนย์กลางธุรกิจความงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ แบรนด์ ผู้ผลิต นักลงทุน และผู้ซื้อจากทั่วโลก สู่หนึ่งในตลาดความงามที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกอย่างภูมิภาคอาเซียน ปีนี้งานขยายพื้นที่จัดแสดงครอบคลุม 6 ฮอลล์ บนพื้นที่กว่า 33,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน พร้อมเปิดตัว “Cosmopack CBE ASEAN” โซนจัดแสดงด้านซัพพลายเชนและนวัตกรรมการผลิตความงามครบวงจรครั้งแรกในภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “Cosmoprof CBE ASEAN 2026” ยังคงเดินหน้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจระดับนานาชาติสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความงาม ทั้งแบรนด์ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย อาเซียน และเอเชียแปซิฟิก
สำหรับปี 2569 คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 700 บริษัท เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงของผู้ประกอบการไทย 48% และผู้ประกอบการจากนานาชาติอีก 52% โดยนำเสนอพื้นที่จัดแสดงงาน Cosmoprof คิดเป็น 47% ขณะที่งาน Cosmopack คิดเป็น 53% ของพื้นที่ทั้งหมด สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะทั้งฐานการผลิตสำคัญและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของภูมิภาค ขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย รวมถึง Hosted Buyers คุณภาพมากกว่า 550 ราย จากอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และยุโรป เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา
ภายในงานยังเตรียมจัด 5 พาวิลเลียนนานาชาติ ในระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่ อิตาลี ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน และไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้สัมผัสนวัตกรรม เทรนด์ และผลิตภัณฑ์ความงามจากทั่วโลกอย่างครบวงจร พร้อมตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะ “ประตูสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สำหรับแบรนด์และผู้ผลิตจากทั่วโลก
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้ คือการยกให้อิตาลีเป็น “Country of Honour” หรือประเทศเกียรติยศประจำงาน
โดยภายใน Italian Country Pavilion จะมีบริษัทชั้นนำจากอิตาลีเข้าร่วมมากกว่า 20 บริษัท ภายใต้การสนับสนุนของ Italian Trade Agency (ITA) และ Cosmetica Italia เพื่อสะท้อนความโดดเด่นด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมความงามอิตาลีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ยกระดับสู่ศูนย์กลางธุรกิจความงามและซัพพลายเชนแห่งภูมิภาค
ภายในงานปีนี้ พื้นที่ชั้น G ฮอลล์ 1 – 3 จะถูกจัดสรรเป็นโซน Branded Finished Products สำหรับจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ความงามสำเร็จรูปจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่กำลังมองหาสินค้าใหม่และพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดอาเซียน
แบรนด์และผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกที่จะเข้าร่วม อาทิ NOVA LABORATORIES จากมาเลเซีย, AMAZEPLUS และ COSMETEX ROLAND จากญี่ปุ่น, GEHWOL และ AMORY LONDON จากเยอรมนี, MIXSOON จากเกาหลีใต้, KHAT AL RASASI PERFUMES จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, G.V.F., ITALIAN GROUP, KLERAL SYSTEM SRL, MORGAN PHARMA, PARLUX และ PETTENON COSMETICS จากอิตาลี, FITERMAN จากโรมาเนีย, NUNA BEAUTY LAB INC จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงแบรนด์ชั้นนำของไทย เช่น KARMART, INGU, MISTINE, MIZUMI และ SRICHAND สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเติบโตในตลาดสากล
ขณะเดียวกัน “Cosmopack CBE ASEAN” ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปีนี้ จะจัดขึ้นบริเวณชั้น LG ฮอลล์ 5 – 7 โดยมุ่งเน้นด้านซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมความงามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาสูตร โรงงาน OEM/ODM บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร งานพิมพ์และฉลาก ไปจนถึงโซลูชันด้านการผลิต
ด้าน นางสาวฟรานเชสกา โดนาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย BolognaFiere Cosmoprof กล่าวว่า การเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN ในกรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางด้านการผลิตและนวัตกรรมความงามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ แบรนด์ และผู้ซื้อจากทั่วโลก
ภายในโซนดังกล่าว จะรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากหลากหลายประเทศ อาทิ BEAUTYNOVA, MARCHESINI GROUP และ ITALCOSMETICI จากอิตาลี รวมถึงบริษัทไทย เช่น COSMINA, GIFFARINE, REVOMED, SPC COSMETICS และ S&J INTERNATIONAL ENTERPRISES ซึ่งจะช่วยยกระดับกรุงเทพฯ สู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมความงามและซัพพลายเชนของภูมิภาคในอนาคต
ประเทศไทยกับบทบาท Beauty Hub แห่งอาเซียน
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ “Cosmoprof CBE ASEAN” และการเปิดตัว “Cosmopack CBE ASEAN” สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในอุตสาหกรรมความงามระดับโลกอย่างชัดเจน โดยประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านการผลิตเครื่องสำอาง โดยเฉพาะกลุ่ม OEM และ ODM ทั้งผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ดูแลเส้นผม และเครื่องสำอางสี ที่สามารถให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสูตร การผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมความงามของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว 10 – 20% ต่อปี และประเทศไทยยังติดอันดับ 17 ของโลกด้านการผลิตสินค้าความงาม ขณะที่ข้อมูลจาก Custom Market Insights ระบุว่า ตลาด Beauty & Personal Care ของไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 5.45% ต่อปี ในช่วงปี 2568 – 2577 โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นแตะ 7.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2577
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากความนิยมของผลิตภัณฑ์ Multi-functional การใช้วัตถุดิบธรรมชาติและออร์แกนิก บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำ AI มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล ตลอดจนกระแส “T-Beauty” ที่ได้รับความสนใจในตลาดโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อัดแน่นด้วยสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ เสริมองค์ความรู้สู่อนาคตอุตสาหกรรมความงาม
นอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้า “Cosmoprof CBE ASEAN 2026” ยังเตรียมจัดโปรแกรมสัมมนาและกิจกรรมพิเศษอย่างครบวงจร เพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านเทรนด์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก
ภายในงานจะมีการจัดสัมมนา “CosmoTalks” จำนวน 17 หัวข้อ พร้อมกิจกรรม “Onstage” และ “Beauty Studio” ครอบคลุมประเด็นสำคัญของอุตสาหกรรม อาทิ เทรนด์ตลาดความงามอาเซียน กลยุทธ์ค้าปลีก การสร้างแบรนด์ Wellness ธุรกิจ Professional Beauty และ Nail Care โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระดับนานาชาติ เช่น Statista, Kline, BEAUTYSTREAMS และ ASEAN Cosmetic Association
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่สะท้อนทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมความงามในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “BMIT” ที่นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรมความงามไทยผ่านการผสานภูมิปัญญาและนวัตกรรมสมัยใหม่ โซน “Medical Beauty” ที่นำเสนอเทคโนโลยีความงามขั้นสูง รองรับการเติบโตของธุรกิจ Wellness และ Professional Beauty รวมถึง “Beauty Supplements” ที่เชื่อมโยงความงาม สุขภาพ และโภชนาการ ผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ “Friend of Cosmoprof: Where Beauty Voices Connect” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ผู้ก่อตั้งแบรนด์ และบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม ร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ในระดับภูมิภาค
ขณะที่ “Cosmopack CBE ASEAN” ยังเตรียมนำเสนอ “The Sunscreen Factory” อินสตอลเลชันรูปแบบ Live Experience ที่ถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กันแดดต้นแบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสูตร การเลือกส่วนผสม การผลิต ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนำของไทย จากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ซัพพลายเชน จากอินไซต์ตลาดสู่นวัตกรรมการผลิต “Cosmoprof CBE ASEAN 2026” พร้อมสะท้อนภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมความงาม และเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการจากทั่วโลก นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้งาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมต้อนรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความงามจากทั่วโลก มาร่วมค้นหาโอกาส สร้างเครือข่าย และร่วมกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม ความงามในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน