'วันชัย' ย้อนรอย 8 ปี ถูกบีบลาออก ผอ.ข่าว PPTV สังเวยปมแฉ 'นาฬิกายืมเพื่อน'

สื่อมวลชนอาวุโส "วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์" เปิดเผยเบื้องหลังความจริงเมื่อ 8 ปีก่อน ระบุสาเหตุที่ต้องก้าวลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง PPTV เป็นเพราะถูกผู้มีอำนาจและนายพลระดับสูงกดดันผ่านเจ้าของสถานี เซ่นพิษการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เกาะติดข่าวฉาว "นาฬิกายืมเพื่อน" อย่างกัดไม่ปล่อย เจ้าตัวเผยจำใจต้องลาออกอย่างเงียบๆ ด้วยความปวดร้าว เพื่อปกป้องอนาคตของช่องและพนักงานอีกนับร้อยชีวิต
วันนี้ (28 พ.ค.) วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สื่อมวลชนอาวุโส ออกมาโพสต์ข้อความย้อนอดีตเมื่อ 8 ปีก่อน กับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง PPTV ถูกผู้มีอำนาจในรัฐบาลและทหารระดับสูงบีบคั้นผ่านเจ้าของสถานีให้ปลดเขาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากความไม่พอใจที่เขาเกาะติดและนำเสนอข่าวฉาว "นาฬิกายืมเพื่อน" อย่างต่อเนื่องจนเรตติ้งช่องพุ่งสูงขึ้น
เหตุการณ์นี้ทำให้เขาต้องจำใจลาออกอย่างเงียบ ๆ เพื่อปกป้องอนาคตของช่องและพนักงานอีกหลายร้อยชีวิต แม้จะต้องเผชิญกับความปวดร้าวที่ต้องตกงานและสูญเสียงานที่รักไปก็ตาม ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“แรงกระทบจากนาฬิกายืมเพื่อน
เมื่อแปดปีก่อน เป็นผอ.ฝ่ายข่าวช่อง PPTV ตอนนั้นเราเสนอข่าว ”นาฬิกายืมเพื่อน“ อย่างเกาะติดทุกวันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้เรตติ้งของช่องขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งมีวันหนึ่งมีนายพลหลายคนมาเยี่ยมที่สถานี
อ้างว่ามาทำความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
หลังจากนั้นไม่นาน ผู้มีอำนาจสมัยนั้นเรียกเจ้าของช่องไปพบ แสดงความไม่พอใจการเสนอข่าววิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข่าวยืมนาฬิกาเพื่อน และบีบให้ปลดผอ.ข่าวทันที
เย็นนั้นผมได้รับแจ้งจากผู้บริหารว่า มีความจำเป็นต้องขอให้ผมลาออก เพื่อเห็นแก่อนาคตของช่อง และพนักงานหลายร้อยคน
ผมตกใจมาก แต่เข้าใจสถานการณ์ดี และยอมลาออกไปเงียบๆ ด้วยความปวดร้าว ที่ต้องตกงานและไม่อาจทำงานที่รักได้อีกต่อไป“