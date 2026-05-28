Seafresh Gourmet ตอกย้ำผู้นำมาตรฐานใหม่อาหารทะเลไทย เปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ Seafresh และ Bless ตอบรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาคุณภาพ ความสะดวก และความหลากหลาย

กรุงเทพมหานคร – บริษัท ซีเฟรช กูร์เมต์ จำกัด (Seafresh Gourmet) ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพของไทย ตอกย้ำศักยภาพแบรนด์บนเวทีระดับนานาชาติ ด้วยการเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ระดับนานาชาติของเอเชีย ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ แบรนด์ Seafresh และ Bless ที่บูธ Hall 1 Booth 1-MM27
ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีของกลุ่ม บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลภายใต้มาตรฐานสากล ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด และปลอดภัยในระดับส่งออก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ตอกย้ำเจตนารมณ์ของแบรนด์ในการสร้าง “มาตรฐานใหม่ของอาหารทะเล” ที่ทั้งคุณภาพ สะดวก และเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
นายณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเฟรช กูร์เมต์ จำกัด กล่าวว่า “Seafresh Gourmet มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เข้าถึงได้อย่างยั่งยืน พร้อมเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
กระบวนการผลิตของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลครบถ้วน ทั้ง GMP, HACCP, BAP และ ISO 9001 รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน อาทิ ASC, MSC และ SMETA สะท้อนความมุ่งมั่น ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสู่เวทีโลก และเสริมความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ”
ภายในงาน บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในตลาด ได้แก่ ลูกชิ้นกุ้งจักรพรรดิ ลูกชิ้นหนวดหมึก และฮื่อก๊วย ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
และมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งและอาหารทะเลแช่แข็ง อาทิ กุ้งขาว หมึก กุ้งมังกรทั้งตัว ปูบริตตานีต้มทั้งตัวหอยเป่าฮื้อลวก กุ้งแม่น้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง อาทิ ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นปลา ปอเปี๊ยะกุ้งพรีเมียม ทอดมันพริกแกงกุ้ง, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน อาทิ ซอส XO พรีเมียม กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลี หมึกวาซาบิ ภายใต้แบรนด์ซีเฟรช (SEAFRESH) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว อาทิ แคปหมึก และหมึกอบกรอบ ภายใต้แบรนด์เบลส (Bless) เพื่อตอบรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความสะดวก ความหลากหลาย และคุณภาพระดับพรีเมียมในทุกมื้อ นอกจากนี้ภายในบู๊ทยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายตลอด 5 วัน อาทิ การสาธิตเมนูโดยเชฟมืออาชีพ การแจกชิมสินค้า รวมถึงกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกเป็นกระเป๋า พรีเมียมดีไซน์เฉพาะงาน
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ Seafresh Gourmet ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2569 ได้ที่ Hall 1 บูธ 1-MM27 พร้อมพบกับ ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์และไลน์สินค้าใหม่ได้ตลอดงาน ...
