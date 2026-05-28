BDMS ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพแบบเน้นคุณค่า Value-Based Healthcare สู่มาตรฐานสากล ICHOM ด้วยผลลัพธ์การรักษาที่สำคัญต่อผู้ป่วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) หลังจากโรงพยาบาลในเครือได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ICHOM จาก International Consortium for Health Outcomes Measurement องค์กรระดับโลกผู้พัฒนามาตรฐานการวัดผลลัพธ์การรักษาที่สำคัญต่อผู้ป่วย (Patient Outcomes) โดยมุ่งเน้นให้ “ผู้ป่วย” เป็นศูนย์กลางของการดูแลและการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ ทั้งระยะก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีจำนวนทั้งหมด 18 โรงพยาบาลที่เตรียมขอรับรองมาตรฐานสากล ICHOM โดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ICHOM Level 1 (ไตรมาส 1 ปี 2569) ดังนี้
1. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
2. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
3. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
5. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
6. โรงพยาบาลพญาไท 1 ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
7. โรงพยาบาลพญาไท 2 ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
และก่อนหน้านี้ในปี 2568 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง ICHOM Level 2 ด้านโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) กับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และในอีกสองกลุ่มโรคได้รับการรับรอง ICHOM Level 1 ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) และโรคเบาหวาน (Diabetes)
นอกจากนี้ โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ได้รับการรับรอง ICHOM Level 2 ด้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) ในปี 2568 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้เช่นเดียวกัน
นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (Project Management Director) กล่าวว่า “การได้รับการรับรอง ICHOM สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเครือ BDMS ในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากล โดย ICHOM ได้กำหนดชุดตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินผลลัพธ์การรักษาที่สำคัญต่อผู้ป่วย ทั้งด้านอาการ การฟื้นตัว คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์ระยะยาว ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวทางการดูแลสุขภาพแบบ Value-Based Healthcare การดูแลรักษาแบบองค์รวมผ่านทีมสหสาขาวิชาชีพ การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถฟื้นตัวได้เร็ว และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประเทศไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นคุณภาพและคุณค่าที่ผู้ป่วยได้รับอย่างแท้จริง