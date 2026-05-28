สาวใจบุญเห็นเงินปลิวว่อนกระจายเต็มพื้นข้างชายนอนหลับบนสะพานลอย ชาวเน็ตแซว หรือจะเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมา?

กลายไวรัลในโซเชียลฯ หลังมีสาวเดินผ่านสะพานลอยย่านปิ่นเกล้า เจอเงินสดจำนวนมากปลิวกระจายเกลื่อนพื้นข้างชายที่นอนหลับอยู่ ชาวเน็ตแห่แซวกันเป็นเสียงเดียวกันว่า หรือจะเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมา?
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Toy Arlid” ได้โพสต์คลิปวีดิโอเผยให้เห็น ขณะเจ้าตัวเดินข้ามสะพานลอยบริเวณตลาดปิ่นทอง เมเจอร์ปิ่นเกล้า พบธนบัตรจำนวนมากปลิวกระจายอยู่เต็มพื้น ใกล้กับชายคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอยู่ที่บนสะพานลอย
ผู้โพสต์รีบปลุกและบอกกับชายรายดังกล่าวว่า "พี่ เงินพี่หล่น" ทันทีที่ลืมตาเห็นเงินที่ปลิวอยู่เต็มพื้น ชายคนนั้นรีบลุกขึ้นมาเก็บอย่างรวดเร็ว
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ตอนแรกเดินผ่านไปแล้วนะเพราะทั้งสะพานมีแค่ฉันคนเดียวแอบกลัว แต่ก็อดไม่ได้เงินนี้อาจเป็นเงินที่สำคัญกับเขาก็ได้“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์กว่า 13,000 ครั้ง มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น จริงๆแล้วเขาเป็นประธานบริษัท , ลูกเศรษฐีปลอมตัว , น่าจะเป็นสายปลอมตัวมาครับ , มีตำแหน่งว่างอีกบ่น้อ