ไทยพีบีเอส ประกาศผลคัดเลือก “From Script to Series : Masterclass” ดึงมืออาชีพร่วมปั้นนักเขียนบท ต่อยอดสู่การผลิตจริง

ไทยพีบีเอส ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตร “From Script to Series : Masterclass” เปิดพื้นที่ให้นักเขียนรุ่นใหม่นำเรื่องคอร์รัปชัน มาพัฒนาเป็นซีรีส์ ร่วมเรียนรู้กับมืออาชีพจากวงการซีรีส์และข่าวสืบสวน พร้อมต่อยอดสู่การผลิตจริงบนหน้าจอไทยพีบีเอส
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Academy ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร “From Script to Series : Masterclass” หลักสูตรเขียนบทซีรีส์ประเด็นคอร์รัปชัน
สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหา และหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร เปิดเผยว่า หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งคนในและนอกวงการบันเทิง โดยผู้สมัครมีความหลากหลาย ทั้งแพทย์ พยาบาล ทหาร อาจารย์ นักศึกษา คนทำงานด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงเจ้าของกิจการส่วนตัว สะท้อนให้เห็นว่าการเล่าเรื่องผ่านซีรีส์กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนหลากหลายอาชีพ และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จของคลาสการเขียนบทซีรีส์นี้
จุดเด่นของหลักสูตร คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานใกล้ชิดกับมืออาชีพ ทั้งนักเขียนบทที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับสากล ผู้กำกับซีรีส์ชื่อดัง รวมถึงทีมข่าวสืบสวนสอบสวนของไทยพีบีเอส ที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาเนื้อหาในคลาสนี้
หลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียนเข้มข้นกว่า 6 วัน และหลังจบหลักสูตรจะมีการคัดเลือกผู้เรียน 2 คน เข้าร่วมทีมพัฒนาบทซีรีส์ของไทยพีบีเอส เพื่อทำงานจริงร่วมกับนักเขียนบทมืออาชีพ พร้อมได้รับค่าตอบแทนระหว่างการทำงาน โดยผลงานที่พัฒนาขึ้นจะถูกต่อยอดสู่การผลิตจริง
“นี่อาจเป็นหนึ่งในคลาสแรก ๆ ที่ผู้เรียนไม่ได้จบเพียงแค่ได้ความรู้ แต่มีโอกาสเข้าสู่วงการจริง ได้ทำงานจริงกับมืออาชีพ และผลงานมีโอกาสถูกผลิตเป็นซีรีส์จริง แม้ผู้เรียนบางคนอาจไม่ได้รับเลือกแต่การได้เรียนและทำงานร่วมกับผู้กำกับและนักเขียนบทในวงการ เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสื่อและซีรีส์ในอนาคต” สมชัย กล่าว
อีกหนึ่งในกรรมการคัดเลือก อมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดัง อาทิ สาธุ, แฟนฉัน และ ATM เออรัก..เออเร่อ กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นในหลากหลายระดับ ตั้งแต่พฤติกรรมเล็ก ๆ ไปจนถึงระบบใหญ่ในสังคม การหยิบเรื่องเหล่านี้มาเล่าผ่านซีรีส์จะช่วยกระตุ้นให้สังคมไม่มองปัญหาเป็นเรื่องปกติ และเมื่อผสมผสานความสนุกในรูปแบบเรื่องแต่ง (fiction) เข้าไป ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามกับสังคมได้มากขึ้น
การคัดเลือกในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกผลงานจากผู้สมัครกว่า 80 คน โดยคัดเลือกผู้ที่มีมุมมองต่อประเด็นสังคมที่น่าสนใจ และมีพื้นฐานด้านการเล่าเรื่อง เพื่อนำมาต่อยอดผ่านเวิร์กช็อปร่วมกับผู้กำกับและนักเขียนบทมืออาชีพ โดยเฉพาะทีมงานจากซีรีส์ สาธุ และ สงครามส่งด่วน ที่มีจุดเด่นในการนำเรื่องจริงมาพัฒนาเป็นเรื่องแต่งที่เข้าถึงผู้ชมได้อย่างทรงพลัง
วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ ผู้กำกับซีรีส์ สาธุ และหนึ่งในกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจจากผลงานของนักเขียนรุ่นใหม่ คือความหลากหลายของประเด็นที่ถูกนำมาเล่า หลายเรื่องสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แต่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึงในวงกว้าง และมีศักยภาพในการต่อยอดเป็นซีรีส์ได้จริง จุดสำคัญคือการนำประเด็นจริงมาผสมกับความเป็น fiction เพื่อเพิ่มความสนุก ความเข้มข้น และมิติของตัวละครให้ผู้ชมเข้าถึงได้มากขึ้น โดยในกระบวนการเวิร์กช็อป ผู้เรียนจะได้ร่วมพัฒนาทั้งคาแรกเตอร์ บทพูด และโครงสร้างการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกยังประกอบด้วย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท., คริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์ ไทยพีบีเอส, คณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส และณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับและนักเขียนบทจากซีรีส์ สงครามส่งด่วน
