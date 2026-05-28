RENOLIT ฉลองความสำเร็จ 80 ปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ผ่านการแข่งขันกอล์ฟ Toreador Open 2026

RENOLIT ผู้นำด้านฟิล์มโพลิเมอร์ปิดผิวจากประเทศเยอรมนี ซึ่งลงทุนพัฒนาสู่ฐานการผลิตฟิล์มพลาสติกที่เป็นกลางทางภูมิอากาศ (Climate-neutral) อันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฉลองความสำเร็จครบรอบ 80 ปี โดย คุณภัทรกิตติ์ จิรารัตน์ RENOLIT Colour Road Ambassador นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณนิตยา ประทีปถิ่นทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเปอร์เดคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ RENOLIT Exterior Solutions & Interior Surfaces แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรและคู่ค้าที่ให้ความไว้วางใจแบรนด์ RENOLIT มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟประจำปี Toreador Open 2026 ของสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารกลุ่มบุญถาวร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปี Toreador Open 2026 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สนามกอล์ฟนวธานี